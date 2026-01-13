Colapso constante de tráfico por el cierre del acceso de San Cristóbal a Alfonso Molina
La circulación registra paradas intermitentes en la glorieta de Matogrande, con retenciones que llegan hasta el túnel de Agrela
Desde las 14.30 horas, la circulación en Alfonso Molina registra múltiples retenciones por el cierre del enlace de la avenida de San Cristóbal que conecta con el polígono de Agrela. La Policía Local regula el tráfico desde la glorieta de Matogrande, donde se suceden las paradas intermitentes, y aconseja circular por la tercera ronda para evitar el colapso. Las colas de vehículos alcanzan a primera hora de la tarde la glorieta de Lonzas y llegan hasta el túnel de Agrela.
Está previsto que el enlace permanezca afectado hasta el próximo 17 de marzo por los trabajos de preparación para la ampliación de Alfonso Molina. La alternativa más aconsejable para salir del municipio por Alfonso Molina a quienes procedan de Agrela es continuar por San Cristóbal hasta Matogrande, donde pueden hacer el cambio de sentido, aunque el Ministerio de Transportes recomienda evitar la glorieta de Matogrande para los tráficos de corto recorrido, dado su nivel de congestión.
Transportes plantea el uso de la AC-14 como alternativa de largo recorrido, y para el corto y medio recorrido, a través de la Avenida de la Universidad (Avda. Glasgow - Avda Universidad y Avda García Sabell) hasta el enlace de Matogrande de Alfonso Molina.
El Ministerio ha adelantado que los itinerarios alternativos estarán debidamente indicados tanto en los paneles de señalización variable de la DGT ubicados en la AC-10 y AC-11, como en los paneles variables gestionados por el Ayuntamiento de A Coruña.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro