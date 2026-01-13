Colapso constante de tráfico por el cierre del acceso de San Cristóbal a Alfonso Molina

Desde las 14.30 horas, la circulación en Alfonso Molina registra múltiples retenciones por el cierre del enlace de la avenida de San Cristóbal que conecta con el polígono de Agrela. La Policía Local regula el tráfico desde la glorieta de Matogrande, donde se suceden las paradas intermitentes, y aconseja circular por la tercera ronda para evitar el colapso. Las colas de vehículos alcanzan a primera hora de la tarde la glorieta de Lonzas y llegan hasta el túnel de Agrela.

Está previsto que el enlace permanezca afectado hasta el próximo 17 de marzo por los trabajos de preparación para la ampliación de Alfonso Molina. La alternativa más aconsejable para salir del municipio por Alfonso Molina a quienes procedan de Agrela es continuar por San Cristóbal hasta Matogrande, donde pueden hacer el cambio de sentido, aunque el Ministerio de Transportes recomienda evitar la glorieta de Matogrande para los tráficos de corto recorrido, dado su nivel de congestión.

Retenciones esta tarde en Alfonso Molina por el cierre del enlace con Agrela. / Casteleiro

Transportes plantea el uso de la AC-14 como alternativa de largo recorrido, y para el corto y medio recorrido, a través de la Avenida de la Universidad (Avda. Glasgow - Avda Universidad y Avda García Sabell) hasta el enlace de Matogrande de Alfonso Molina.

El Ministerio ha adelantado que los itinerarios alternativos estarán debidamente indicados tanto en los paneles de señalización variable de la DGT ubicados en la AC-10 y AC-11, como en los paneles variables gestionados por el Ayuntamiento de A Coruña.