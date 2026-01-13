A Coruña brilla en los Goya 2026 con cinco nominaciones

A Coruña se ha consolidado definitivamente en los Premios Goya 2026, que anunciaron este martes las candidaturas de su edición número 40. Los actores Toni Acosta y Arturo Valls desvelaron desde la Academia del Cine a los posibles afortunados, entre los que se encuentra el director Alberto Vázquez y los actores Mario Casas, Blanca Soroa y Tamar Novas. Entre los nominados, destaca especialmente el director Oliver Laxe con Sirat, el segundo filme con mayor número de menciones del certamen, un total de 11.

El filme de Laxe, que ya fue elegida como mejor película de 2025 por The New Yorker y que representará a España en los Oscars de 2026, competirá en la categoría de mejor película, así como en la de mejor música original, mejor dirección de producción, mejor dirección de fotografía, mejor montaje, mejor dirección de arte, mejor maquillaje y peluquería, mejor sonido y mejores efectos especiales. El coruñés también podría irse a casa con el galardón a la mejor dirección gracias a su trabajo en este thriller ambientado en el desierto, así como con el premio a mejor guion original junto a Santiago Fillol.

Pero Laxe no será el único director que pondrá a la ciudad en los Goya. El animador e ilustrador Alberto Vázquez -que ya hizo doblete en los Goya 2017-, tratará de repetir su triunfo en la categoría de Mejor Película de Animación con Decorado, ampliamente elogiada por los críticos de cine. De alzarse con la victoria, sería el quinto premio de este tipo en las estanterías del artista, que ya obtuvo el galardón a Mejor Cortometraje de Animación con el corto homónimo.

En el ámbito de la actuación, el también coruñés Mario Casas es candidado a mejor actor protagonista por su papel como Sergio en Muy lejos, la coproducción hispano-neerlandesa de Gerard Oms. Blanca Soroa, nominada al Goya por Los domingos, tratará de ponerle el broche de oro a su debut en el cine como mejor actriz revelación, mientras que el santiagués Tamar Novas optará al Goya al mejor actor de reparto por Rondallas.

Un poco más lejos, pero en Galicia, destaca la candidatura de Myriam Gallego, la intérprete de Romería que podrá hacerse con el galardón a mejor actriz de reparto. Los resultados del certamen se conocerán el 28 de febrero en una gala que se celebrará en Barcelona y que tendrá acento gallego mucho más allá de los nominados, ya que será presentada por el actor Luis Tosar junto a la cantante y actriz catalana Rigoberta Bandini.

Oliver Laxe, este año en el Festival de Cannes. / MOHAMMED BADRA

Laxe, entre los favoritos para el Goya 2026

En esta edición de los Goya fueron un total de 218 las películas que trataron de obtener una nominación para la gala, así como 48 cortometrajes, 18 producciones europeas y 15 largometrajes iberoamericanos. El filme de Laxe es uno de los favoritos con 11 nominaciones, compitiendo con Los domingos (13 nominaciones) y Maspalomas (9 nominaciones), así como con La cena (8 nominaciones) y Sorda (7 nominaciones).

Las menciones al director coruñés en los Goya son solo una parada más en la lista de reconocimientos que ya ha logrado el filme. En 2025, Sirat obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Cannes, y está nominada a los Globos de Oro 2026 en las categorías de mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora original.