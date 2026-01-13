Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brote de gastroenteritis en el IES de ElviñaNuevo contrato para la planta de NostiánProtesta de taxistas en A CoruñaColapso de tráfico por el cierre del acceso de Alfonso Molina desde San CristóbalCopa del Rey: Deportivo - Atlético
instagramlinkedin

Herida leve una mujer que volcó su coche en la rotonda de Las Pajaritas

No resultaron afectados más vehículos ni ocasionó problemas de circulación

Vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Vehículo de la Policía Local de A Coruña. / LOC

RAC

Una mujer de entre 30 y 40 años ha resultado herida leve al volcar su coche en el carril interior de la rotonda de Las Pajaritas. El accidente ocurrió en la tarde de este martes, a las 17.24 horas, y, según indica la sala de pantallas de la Policía Local, no resultaron afectados más vehículos. El turismo quedó volcado de forma parcial sobre un bordillo y la conductora fue atendida por los servicios sanitarios en el lugar. No precisó traslado hospitalario. Poco después, los bomberos se trasladaron para limpiar la mancha de aceite originada sobre la calzada. No fueron necesarios cortes de circulación, salvo el tramo interior de la glorieta que resultó afectado.

TEMAS

  1. El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
  2. El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
  3. Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
  4. Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
  5. Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
  6. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  7. Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
  8. Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro

Herida leve una mujer que volcó su coche en la rotonda de Las Pajaritas

Herida leve una mujer que volcó su coche en la rotonda de Las Pajaritas

Medio centenar de alumnos afectados por un brote de gastroenteritis en el IES Elviña en A Coruña

Medio centenar de alumnos afectados por un brote de gastroenteritis en el IES Elviña en A Coruña

Colapso de tráfico esta tarde por el cierre del acceso de San Cristóbal a Alfonso Molina

Colapso de tráfico esta tarde por el cierre del acceso de San Cristóbal a Alfonso Molina

Los taxistas de A Coruña alzan la voz contra "la impunidad" de los VTC: "Ya no hay excusas"

Los taxistas de A Coruña alzan la voz contra "la impunidad" de los VTC: "Ya no hay excusas"

Isabel Varela, psicóloga de APEM A Coruña: "La depresión es una enfermedad mal comprendida"

Isabel Varela, psicóloga de APEM A Coruña: "La depresión es una enfermedad mal comprendida"

La sobrecarga de Urgencias obliga a reubicar pacientes y reprogramar operaciones no urgentes

La sobrecarga de Urgencias obliga a reubicar pacientes y reprogramar operaciones no urgentes

Los taxistas de A Coruña cortan Alfonso Molina y protestan en María Pita contra los VTC

Los taxistas de A Coruña cortan Alfonso Molina y protestan en María Pita contra los VTC

Aeropuerto de A Coruña: récord en diciembre en el segundo mejor año de su historia

Aeropuerto de A Coruña: récord en diciembre en el segundo mejor año de su historia
Tracking Pixel Contents