Herida leve una mujer que volcó su coche en la rotonda de Las Pajaritas

Una mujer de entre 30 y 40 años ha resultado herida leve al volcar su coche en el carril interior de la rotonda de Las Pajaritas. El accidente ocurrió en la tarde de este martes, a las 17.24 horas, y, según indica la sala de pantallas de la Policía Local, no resultaron afectados más vehículos. El turismo quedó volcado de forma parcial sobre un bordillo y la conductora fue atendida por los servicios sanitarios en el lugar. No precisó traslado hospitalario. Poco después, los bomberos se trasladaron para limpiar la mancha de aceite originada sobre la calzada. No fueron necesarios cortes de circulación, salvo el tramo interior de la glorieta que resultó afectado.