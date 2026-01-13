¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 13 de enero

Música argentina con Pablo Woiz

20.00 horas | El pianista Pablo Woiz interpretará obras de música argentina.

Real Academia Belas Artes

‘Merendas con contos’ para los más pequeños

18.00 horas | Nueva sesión de Merendas con contos a cargo de Ratos de Lonxedetodo.

Biblioteca Sagrada Familia

Conferencia sobre el suicidio

18.00 horas | La Asociación Amas de Casa Consumidores y Usuarios de A Coruña organiza la conferencia Hablando del suicidio, a cargo de Luis Ferrer i Balsebre, académico de la Real Academia de Medicina de Galicia.

Sporting Club Casino

Proyección documental de Feyrouz Serhal

19.00 horas | Proyección del documental Maroun regresa a Beirut, de Feyrouz Serhal.

Filmoteca de Galicia

Exposición ‘A Coruña, porto negreiro’

10.00 horas | Muestra A Coruña: Porto Negreiro, sobre el pasado esclavista de la ciudad.

Muncyt