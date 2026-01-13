Medio centenar de alumnos afectados por un brote de gastroenteritis en el IES de Elviña en A Coruña
Los afectados, de todos los cursos, presentan síntomas como vómitos, diarrea y fiebre, y ninguno ha requerido hospitalización
Sanidade investiga el origen del brote, que sitúa entre los días 8 y 9 de enero en la hora del recreo
El centro no cuenta con comedor, pero sí tiene cafetería, que permanece cerrada en la actualidad
Entre 40 y 50 alumnos del IES Plurilingüe de Elviña en A Coruña se han visto afectados por un brote de gastroenteritis, cuyo origen está siendo investigado por la Consellería de Sanidade.
Ninguno de los estudiantes aquejados por la infección vírica, de todos los cursos académicos, ha requerido hospitalización, tal y como ha informado Sanidade, este martes.
El brote fue notificado a la Consellería el lunes, en torno a las 14.00 horas.
Los alumnos afectados presentan los síntomas típicos de la gastroenteritis: vómitos, diarrea y fiebre. Han sido atendidos en sus centros de salud, Puntos de Atención Continuada (PAC) y a través de consultas telefónicas, detalla la Consellería, que está llevando a cabo una investigación para determinar el origen del brote.
Desde Sanidade apuntan que el IES Plurilingüe de Elviña no cuenta con servicio de comedor, pero sí con cafetería, que permanece cerrada en la actualidad
La Consellería sitúa el origen del brote entre los días 8 y 9 de enero, en la hora del recreo, que es cuando el alumnado tiene acceso a la cafetería del instituto.
Por su parte, desde el ANPA del centro han explicado, a este diario, que "los servicios de Epidemioloxía de la Consellería de Sanidade se pusieron en contacto" con el IES Plurilingüe de Elviña "para informar de un posible brote de gastroenteritis".
"El centro educativo está siguiendo todas las medidas que le indicaron desde Sanidade, e informando a las familias sobre los pasos a seguir", han indicado desde el ANPA Enxebre del IES Plurilingüe de Elviña. "Hasta el momento", sostienen, no tienen "ninguna otra información al respecto".
"Se están siguiendo los protocolos indicados desde Sanidade y estamos a la espera de los próximos pasos a seguir, a medida que se tengan más datos al respecto", han señalado.
