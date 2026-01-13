La nueva planta de basuras de A Coruña: 25 años de concesión y mejoras para incrementar el reciclaje

La planta de tratamiento de residuos sólidos de A Coruña, que presta servicio a la ciudad y a los ocho concellos del Consorcio As Mariñas, afronta una nueva concesión por 25 años sin opción a prórroga tras seis con el contrato caducado. La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la apertura del procedimiento para licitar y adjudicar la remodelación y explotación de las instalaciones, además de la gestión de los puntos limpios. Antes de la convocatoria del concurso, el Ayuntamiento abrirá una exposición pública del contrato para que "potenciales licitadores y las asociaciones empresariales relacionadas con el sector" formulen alegaciones al expediente, con el objetivo de "mejorar la sostenibilidad financiera de la concesión", recoge el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno.

El objetivo del nuevo contrato, según el Concello, pasa por "incrementar la cantidad de envases recuperados y aumentar los porcentajes de recuperación y reciclaje en coherencia con las políticas" de la Unión Europea. La licitación se resolverá a partir de cinco criterios: precio por tratamiento de tonelada, importe destinado a reinversiones en la planta o a proyectos de investigación y desarrollo, y porcentajes de basura sin tratar, de recuperación de residuos y de utilización de energías renovable.

El Ayuntamiento establece un precio base de 89,96 euros por tonelada en los dos primeros años del contrato y de 104,55 en los 23 siguientes. Estas cantidades, sin IVA, son las que tendrían que pagar los clientes de la planta, como el propio Concello de A Coruña y los del Consorcio As Mariñas, a la gestora de la planta. Para la adjudicación del concurso, primará que las licitadoras abaraten estas tarifas. Además, recibirán más puntuación cuantos más residuos se comprometan a recuperar, más garanticen el uso de energías limpias y más reinversiones planteen.

En el caso del Ayuntamiento de A Coruña, el coste por tratamiento será de 9,4 millones de euros en cada uno de los dos primeros años y 11,03 millones anuales en los 23 siguientes. Supone una estimación de 105.587 toneladas enviadas a Nostián cada ejercicio, según consta en el acuerdo de la Junta de Gobierno.

En el nuevo contrato, el Concello diferencia esas dos fases: una inicial de dos años, en la que se explotarán las actuales instalaciones y comenzarán a mejorarse y ampliarse; y una posterior, de 23 años desde la firma del acta de inicio de explotación de las nuevas instalaciones. Las obras necesarias para modernizar la planta se calculan en torno a 62 millones de euros, financiados íntegramente por el concesionario. Para avanzar en la ampliación, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de hoy incluye encomendar al Servicio de Urbanismo "los trámites necesarios para el inicio inmediato del expediente expropiatorio" de las parcelas sobre las que crecerá la planta de residuos.

Previo a la licitación, el Ayuntamiento someterá el expediente a exposición pública durante 45 días naturales para que posibles interesados y asociaciones empresariales del sector puedan aportar alegaciones que "mejoren la sostenibilidad financiera de la concesión" en cinco aspectos concretos: reducción de costes con tecnologías o procesos de tratamiento, soluciones que reduzcan el consumo de energía, diversificación de ingresos, flexibilidad ante una posible caída de la entrada de residuos, e introducción de innovaciones tecnológicas.

El Ayuntamiento argumenta además que la "dimensión económica y temporal" del contrato, y su "impacto ambiental" aconsejan este trámite de información pública. También busca reforzar la "transparencia y la participación reforzada", y la "legitimidad y seguridad jurídica", consta en el expediente a propuesta de la directora municipal de Planificación Estratéxica.

La Oficina Nacional de Evaluación (ONE), asignada al Ministerio de Hacienda, concluyó que la nueva concesión, en los términos formulados por el Ayuntamiento, no es sostenible financieramente. Este análisis de viabilidad, preceptivo, pero no vinculante, ha sido replicado por la Administración municipal coruñesa que, apoyada en un dictamen encargado a la Universidade de Santiago de Compostela, defiende que "con precios constantes y atendiendo a una demanda del 100%, absolutamente coherente con la realidad de la planta desde sus inicios, la concesión recupera la inversión en 25 años". Según los cálculos municipales, el contrato es "financieramente sostenible" porque la tasa interna de retorno (TIR), indicador financiero que mide la rentabilidad anual de una inversión, se sitúa en el 5,44%.