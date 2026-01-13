El PP critica la nueva suspensión de licencias en As Percebeiras: "En un año no han sido capaces de presentar nada"

El portavoz del grupo del PP en María Pita, Miguel Lorenzo, anunció su voto en contra de la nueva suspensión cautelar de instrumentos de planeamiento y licencias del plan especial Labañou-As Percebeiras. El Gobierno local aprobará este jueves en el pleno la prolongación de la medida durante un año, para cambiar la regulación del plan general sobre este polígono.

La elevada edificabilidad y el impacto de las alturas generaron oposición vecinal al proyecto, que prevé 400 viviendas. El PP afea al Concello que, en un año, «no han sido capaces de presentar nada en el pleno», y acusa a PSOE y BNG de «paralizar» un ámbito en el que, recuerdan, hay una reserva del 40% para vivienda pública, además de 500 aparcamientos públicos a mayores de los de residentes.

«Con el problema que hay en nuestra ciudad de vivienda y los progresistas paralizan un año más la construcción de 400 viviendas sin ningún motivo», opina Lorenzo. El portavoz reivindica a la Xunta como «única administración que pone soluciones», como la licitación de un nuevo proyecto para viviendas públicas en Xuxán o el plan de Monte Mero.

Para Lorenzo, la solución es el «intervencionismo», la «seguridad jurídica» para los propietarios y una nueva Ley de Suelo «que permita construir más suelo», además de simplificar la burocracia y bajar impuestos. Para Lorenzo, esta decisión «puede traer consecuencias económicas municipales».