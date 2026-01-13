La sobrecarga de Urgencias obliga a reubicar pacientes y reprogramar operaciones no urgentes

El colapso de los servicios de Urgencias en varios hospitales gallegos por el impacto de los virus respiratorios en la población gallega ha obligado a reubicar pacientes y reprogramar operaciones no urgentes. La Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha lamentado el cierre de la unidad de trauma para el ingreso de pacientes de Urgencias y denuncian la situación de colapso "grave y sostenido", "una realidad que ya afecta a todo el complejo y que pone de manifiesto la incapacidad de la gerencia y del Sergas para dar respuesta a la demanda asistencial existente".

Denuncian que la sobrecarga se traduce en la ausencia de camas disponibles, en el colapso "permanente" de Urgencias y en la adopción de medidas excepcionales "totalmente insuficientes". "Estas decisiones no resuelven el problema de fondo y provocan que el colapso se extienda a otras áreas asistenciales, poniendo en riesgo la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes", lamentan. Inciden, asimismo, en el impacto que tiene esta situación en los profesionales, "sometidos a una sobrecarga extrema, con cuadros de personal claramente insuficientes y con un desgaste físico y emocional cada vez mayor".

La Comisión insta a la gerencia y a la Consellería de Sanidade a dejar de aplicar "parches" y adoptar medidas "urgentes y estructurales". También comparten el diagnóstico de los coordinadores de los Servizos de Urxencias Hospitalarias de Galicia -- que emitieron un comunicado el domingo -- sobre una situación "que no es un hecho aislado ni puntual, sino la consecuencia directa de una falta estructural de medios y de planificación en el conjunto del sistema, especialmente en Atención Primaria".

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defiende que la presión registrada en estos últimos días está disminuyendo y ha asegurado que la situación está "controlada", con los planes de contingencia "funcionando", mientras que la gerencia del área sanitaria coruñesa reconoce una asistencia a urgencias "elevada", pero matiza que es "acorde a la época del año", que achacan a las infecciones respiratorias y el impacto del periodo vacacional y las bajas temperaturas.

Han defendido que el plan de invierno está activado, con medidas organizativas en función de los niveles de demanda, y han mandado un mensaje de tranquilidad a los gallegos: "la asistencia está garantizada".