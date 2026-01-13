La sobrecarga de Urgencias obliga a reubicar pacientes y reprogramar operaciones no urgentes
El conselleiro de Sanidade asegura que la situación está controlada, aunque sin perder de vista el impacto de la huelga de médicos por el Estatuto Marco
Agencias
El colapso de los servicios de Urgencias en varios hospitales gallegos por el impacto de los virus respiratorios en la población gallega ha obligado a reubicar pacientes y reprogramar operaciones no urgentes. La Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ha lamentado el cierre de la unidad de trauma para el ingreso de pacientes de Urgencias y denuncian la situación de colapso "grave y sostenido", "una realidad que ya afecta a todo el complejo y que pone de manifiesto la incapacidad de la gerencia y del Sergas para dar respuesta a la demanda asistencial existente".
Denuncian que la sobrecarga se traduce en la ausencia de camas disponibles, en el colapso "permanente" de Urgencias y en la adopción de medidas excepcionales "totalmente insuficientes". "Estas decisiones no resuelven el problema de fondo y provocan que el colapso se extienda a otras áreas asistenciales, poniendo en riesgo la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes", lamentan. Inciden, asimismo, en el impacto que tiene esta situación en los profesionales, "sometidos a una sobrecarga extrema, con cuadros de personal claramente insuficientes y con un desgaste físico y emocional cada vez mayor".
La Comisión insta a la gerencia y a la Consellería de Sanidade a dejar de aplicar "parches" y adoptar medidas "urgentes y estructurales". También comparten el diagnóstico de los coordinadores de los Servizos de Urxencias Hospitalarias de Galicia -- que emitieron un comunicado el domingo -- sobre una situación "que no es un hecho aislado ni puntual, sino la consecuencia directa de una falta estructural de medios y de planificación en el conjunto del sistema, especialmente en Atención Primaria".
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defiende que la presión registrada en estos últimos días está disminuyendo y ha asegurado que la situación está "controlada", con los planes de contingencia "funcionando", mientras que la gerencia del área sanitaria coruñesa reconoce una asistencia a urgencias "elevada", pero matiza que es "acorde a la época del año", que achacan a las infecciones respiratorias y el impacto del periodo vacacional y las bajas temperaturas.
Han defendido que el plan de invierno está activado, con medidas organizativas en función de los niveles de demanda, y han mandado un mensaje de tranquilidad a los gallegos: "la asistencia está garantizada".
