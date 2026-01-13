Los taxistas de A Coruña alzan la voz contra "la impunidad" de los VTC: "Ya no hay excusas"

"La paciencia tiene un límite" y los taxistas de A Coruña lo ha alcanzado. Los conductores se plantan ante lo que consideran una "actitud inoperante" del Concello. La llegada masiva de plataformas como Uber o Bolt este verano ha detonado una situación que lleva latente desde 2018. El sector denuncia un "lucro cesante insostenible" provocado por las plataformas que operan con una libertad que los taxistas consideran ilegal. La movilización, que ya tuvo un precedente en noviembre del 2025, colapsó este martes la principal arteria de la ciudad, la avenida de Alfonso Molina, y les condujo hasta O Parrote, donde los conductores aparcaron sus vehículos para dirigirse a pie hacia la plaza de María Pita.

Inés Vicente Garrido

El portavoz de la manifestación, Juan Carlos Sambad, señala que "ya no hay excusas". El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya aclaró que estas plataformas no pueden realizar servicios urbanos sin una ordenanza municipal. Sin embargo, estos vehículos operan diariamente dentro del municipio "sin tener ninguna penalización". "Los conductores vienen de Madrid o de Córdoba porque aquí se les permite todo, es una balsa de aceite", denuncia. El taxista critica que la Policía Local no interviene estos vehículos pese a "la claridad judicial existente". Según explica el portavoz de los taxistas, "el Ayuntamiento no necesita esperar por una ordenanza de movilidad para actuar" contra los servicios irregulares.

Desde el Ayuntamiento, la respuesta es administrativa. El portavoz del Gobierno local y concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, defiende que la solución pasa por una regulación autonómica clara. "Pedimos que la Administración autonómica haga un esfuerzo por no pasarle la pelota a los concellos y acuerde una regulación conjunta", afirma Lage. El concejal sostiene que, si la Xunta hace "dejaciones de funciones", el Ayuntamiento tendrá que dar otros pasos, pero insiste en que las tres grandes ciudades gallegas —A Coruña, Vigo y Santiago— exigen un marco normativo único a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Casteleiro

La brecha entre ambos sectores es también económica. Mientras un taxista como Modesto Rodríguez, conocido como El Rubio, con 32 años de experiencia en el oficio, define la situación como un "auténtico desastre", con conductores que "revientan los precios a su gusto", algo que él nunca antes había vivido. "Le pido a la alcaldesa que sea coherente y proteja al sector. Nosotros nos desvivimos por los clientes y nadie hace nada por nosotros", defendió el conductor en la manifestación de este martes frente al Ayuntamiento de A Coruña. La desigualdad de condiciones marca el día a día de los conductores coruñeses. Mientras los taxistas enfrentan "requisitos estrictos", como la prohibición de adquirir vehículos mediante renting, las VTC operan con mayor flexibilidad financiera y operativa. "Nosotros tenemos que pagar 40.000 euros a tocateja para trabajar; ellos no y así tienen coches de alta gama", lamenta el portavoz.

Casteleiro

El sentimiento es unánime entre los taxistas: "Existe un pasotismo institucional que nos afecta mucho". Conductores como Sebe Abuín denuncian la "intrusión constante" y la falta de medidas. La solución que proponen es simple: aplicar la ratio por ley de licencias VTC y vigilar que no realicen trayectos urbanos para los que no están habilitados. La advertencia de los taxistas es clara. Si el Ayuntamiento sigue sin "meter mano" a la ordenanza o sin aplicar la normativa autonómica y nacional vigente, "las protestas no cesarán".