Los taxistas de A Coruña alzan la voz contra "la impunidad" de los VTC: "Ya no hay excusas"
Las calles de la ciudad volvieron a ser escenario de una protesta contra "la pasividad del Gobierno local". Los profesionales denuncian que, a pesar de existir "claridad judicial", el Ayuntamiento permite una "invasión" de vehículos que operan fuera de la norma
"La paciencia tiene un límite" y los taxistas de A Coruña lo ha alcanzado. Los conductores se plantan ante lo que consideran una "actitud inoperante" del Concello. La llegada masiva de plataformas como Uber o Bolt este verano ha detonado una situación que lleva latente desde 2018. El sector denuncia un "lucro cesante insostenible" provocado por las plataformas que operan con una libertad que los taxistas consideran ilegal. La movilización, que ya tuvo un precedente en noviembre del 2025, colapsó este martes la principal arteria de la ciudad, la avenida de Alfonso Molina, y les condujo hasta O Parrote, donde los conductores aparcaron sus vehículos para dirigirse a pie hacia la plaza de María Pita.
El portavoz de la manifestación, Juan Carlos Sambad, señala que "ya no hay excusas". El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya aclaró que estas plataformas no pueden realizar servicios urbanos sin una ordenanza municipal. Sin embargo, estos vehículos operan diariamente dentro del municipio "sin tener ninguna penalización". "Los conductores vienen de Madrid o de Córdoba porque aquí se les permite todo, es una balsa de aceite", denuncia. El taxista critica que la Policía Local no interviene estos vehículos pese a "la claridad judicial existente". Según explica el portavoz de los taxistas, "el Ayuntamiento no necesita esperar por una ordenanza de movilidad para actuar" contra los servicios irregulares.
Desde el Ayuntamiento, la respuesta es administrativa. El portavoz del Gobierno local y concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, defiende que la solución pasa por una regulación autonómica clara. "Pedimos que la Administración autonómica haga un esfuerzo por no pasarle la pelota a los concellos y acuerde una regulación conjunta", afirma Lage. El concejal sostiene que, si la Xunta hace "dejaciones de funciones", el Ayuntamiento tendrá que dar otros pasos, pero insiste en que las tres grandes ciudades gallegas —A Coruña, Vigo y Santiago— exigen un marco normativo único a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
La brecha entre ambos sectores es también económica. Mientras un taxista como Modesto Rodríguez, conocido como El Rubio, con 32 años de experiencia en el oficio, define la situación como un "auténtico desastre", con conductores que "revientan los precios a su gusto", algo que él nunca antes había vivido. "Le pido a la alcaldesa que sea coherente y proteja al sector. Nosotros nos desvivimos por los clientes y nadie hace nada por nosotros", defendió el conductor en la manifestación de este martes frente al Ayuntamiento de A Coruña. La desigualdad de condiciones marca el día a día de los conductores coruñeses. Mientras los taxistas enfrentan "requisitos estrictos", como la prohibición de adquirir vehículos mediante renting, las VTC operan con mayor flexibilidad financiera y operativa. "Nosotros tenemos que pagar 40.000 euros a tocateja para trabajar; ellos no y así tienen coches de alta gama", lamenta el portavoz.
El sentimiento es unánime entre los taxistas: "Existe un pasotismo institucional que nos afecta mucho". Conductores como Sebe Abuín denuncian la "intrusión constante" y la falta de medidas. La solución que proponen es simple: aplicar la ratio por ley de licencias VTC y vigilar que no realicen trayectos urbanos para los que no están habilitados. La advertencia de los taxistas es clara. Si el Ayuntamiento sigue sin "meter mano" a la ordenanza o sin aplicar la normativa autonómica y nacional vigente, "las protestas no cesarán".
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro