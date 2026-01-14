Los 4 mejores sitios para ver el eclipse total de 2026 en A Coruña: "No debería perdérselo nadie"

"Es una experiencia indescriptible que no se puede comparar con nada, no debería perdérselo nadie". Así define el director del Centro Astronómico Trevinca, Óscar Blanco, el eclipse solar que se podrá ver en A Coruña este 12 de agosto. Se trata de la "única oportunidad en la vida para observarlo desde casa", sin tener que desplazarse fuera de la comunidad o a otros países. En este sentido, Galicia será una privilegiada, ya que el suceso se podrá vivir en parte de Ourense y todo Lugo, así como en una buena franja de la provincia coruñesa, especialmente en la Costa da Morte.

La ubicación exacta que se elija, eso sí, influirá mucho en la experiencia. Y es por eso que los coruñeses ya están planeando los lugares desde los que verán oscurecerse el sol. Como buen 'cazador de eclipses' -ha visto 9 totales a lo largo del globo-, son muchos los que le preguntan al también presidente de la Asociación Astronómica ÍO por el mejor sitio de la ciudad en el que avistar el ocultamiento. Blanco asegura que hay muchas zonas recomedadas, aunque, si hablamos de la urbe, lo tiene claro: "la clave es que tenga una vista despejada del oeste y que no haya nubes".

Estos son los lugares recomendados para ver el eclipse solar en A Coruña

Las playas son, por lo tanto, un buen lugar a donde ir para ver el eclipse en A Coruña. Sin embargo, no todas son igual de recomenables. Lo mismo ocurre con las zonas elevadas, el primer sitio en el que se piensa cuando se planea observar el cielo. Y es que muchas quedan descartadas por árboles o edificios aledaños que ocultan el horizonte y que entorpercerían la visión. Por eso, y para evitar sorpresas desagradables, Blanco recomienda los siguientes puntos en los que disfrutar de lleno del fenómeno del siglo.

Playa del Orzán

La playa del Orzán, que sufre lo más crudo del viento durante el invierno, muestra en verano su cara más amable. Especialmente cuando se trata de observar un eclipse, ya que ofrece una de las mejores perspectivas para vivir el acontecimiento astronómico: una vista limpia sobre el océano en la que "no hay obstáculos".

Bañistas en la playa del Orzán. / Germán Barreiros/Roller Agencia

Otros arenales, como Riazor, no gozan de este privilegio. "En Riazor lo ves sobre las Esclavas, pero en el Orzán está mucho más encima del mar. Es preferible", indica el astrofotógrafo.

Playa del Matadero

Los vecinos de Monte Alto estarán a un paso de otro de los miradores predilectos para disfrutar del eclipse total en A Coruña. Un factor que conviene tener en cuenta, ya que se prevén numerosos desplazamientos con motivo de fenómeno. "El flujo de coches va a ser importante. Habrá gente que llegará de fuera de Galicia y otra que vendrá de otras zonas de la comunidad, por es importante ir con tiempo y tener opciones alternativas por si la previsión meteorológica es mala", advierte.

Foto de archivo de gente en la playa del Matadero de A Coruña / Víctor Echave

Al igual que el Orzán, la zona ofrecerá una buena panorámica del eclipse. No obstante, y al ser un arenal más pequeño, es posible que se den aglomeraciones. En la playa del Matadero conviene vigilar también las mareas, ya que en verano suelen reducir la extensión de arena con la caída de la tarde.

Parque escultórico de la Torre

El parque escultórico de la Torre es otro de los lugares con buena visibilidad para ver el eclipse en A Coruña. Al tratarse de una zona alta, los curiosos podrán elevarse por encima de los principales obstáculos visuales de la urbe -viviendas e infraestructuras públicas y comerciales- y disfrutar de un momento mágico junto a la Torre de Hércules.

Carrera popular de la Torre de Hércules / Iago López

Además, y a diferencia de otros parques o puntos con una altura similar, la zona cuenta con una vegetación baja que permite observar el cielo.

Monte de San Pedro

La última de las recomendaciones para disfrutar del eclipse en A Coruña este agosto es el Monte de San Pedro, uno de los miradores por excelencia de la ciudad. Quienes se acerquen al enclave podrán disfrutar de una vista privilegiada del fenómeno a las puertas del océano y, si tienen suerte, verlo cómodamente desde alguno de los bancos de piedra que hay en la zona.

Niños divirtiéndose sobre los cañones del Monte de San Pedro / LOC

El primer eclipse total en A Coruña en más de un siglo

El eclipse completo de A Coruña será el primero que podrá verse en la ciudad desde el 30 de agosto de 1905. Comenzará alrededor de las 19.30 horas, pero "el momento culmen" será a las 20.28 horas de tarde, cuando la luna cubrirá totalmente el sol proporcionando una visión "curiosa". "Parece un crepúsculo oscuro, es una luz muy diferente", cuenta Blanco sobre el fenómeno.

En total, la fase de cobertura durará 1 minuto y 14 segundos. Las gafas protectoras serán necesarias en la etapa previa y posterior -cuando la luna no está completamente encima del astro rey-, pero el fenómeno podrá observarse directamente sin peligro mientras el sol permanezca oculto