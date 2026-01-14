El ANPA del Instituto de Elviña confirma varios casos de salmonelosis entre el alumnado

Varios alumnos de entre los afectados por el brote detectado en el IES Plurilingüe Elviña en A Coruña tienen salmonelosis. Según un comunicado difundido por la Asociación de Nais e Pais do Alumnado, hay varios casos detectados con esta enfermedad infecciosa. Se estima que hay entre 40 y 50 perjudicados.

"No tenemos confirmación de la totalidad de ellos, pero sí podemos confirmar que hay varios alumnos afectados", aclaran, aunque desde la Consellería de Sanidade no confirman de momento que esta sea el resultado de la investigación.

Medio centenar de alumnos afectados por un brote de gastroenteritis en el IES de Elviña en A Coruña / Carlos Pardellas

Ninguno de los estudiantes aquejados por la infección vírica, de todos los cursos académicos, ha requerido hospitalización, tal y como ha informado la Consellería de Sanidade este martes, quien estaba investigando el origen del brote.

Tal y como explican las familias, "desde el centro educativo están siguiendo todas las medidas que le indicaron desde la Consellería y están a la espera de los próximos pasos a realizar", a la vez que desean una pronta recuperación para todas las personas afectadas.

Origen del brote

Los alumnos afectados presentaban los síntomas típicos de la gastroenteritis: vómitos, diarrea y fiebre. Han sido atendidos en sus centros de salud, Puntos de Atención Continuada (PAC) y a través de consultas telefónicas, detalla la Consellería, que continúa con la investigación para determinar el origen del brote.

Desde Sanidade apuntan que el IES Plurilingüe Elviña no cuenta con servicio de comedor, pero sí con cafetería, que permanece cerrada en la actualidad. La Xunta sitúa el origen del brote entre los días 8 y 9 de enero, en la hora del recreo, que es cuando el alumnado tiene acceso a la cafetería del instituto.