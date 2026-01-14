El ascensor de Os Castros, averiado desde el inicio de año por entrada de agua
El Concello indica que se procederá a reparar lo antes posible
El ascensor de Os Castros, que salva la pendiente de la avenida de la Concordia, lleva aproximadamente desde el inicio de este 2026 sin funcionar. Varios vecinos han mostrado su malestar al Concello por este fallo, que dificulta la movilidad en la zona.
Según explican fuentes municipales, la avería se ha producido por filtraciones de agua. Tal y como relatan, "se procederá a reparar lo antes posible", aunque no se detallan plazos.
Este ascensor fue instalado en el otoño de 2021 y, desde su construcción, ya ha sufrido diversos problemas. En marzo de 2025, hace diez meses, sufrió otra avería similar.
El elevador conecta la esquina de las calles Vila de Padrón y Ortigueira con la avenida de A Pasaxe, y es de mucha ayuda para diversas personas dada la importante pendiente de esta avenida. En su día, su instalación costó más de 400.000 euros a las arcas municipales.
