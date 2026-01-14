Atasco en el Servizo de Axuda no Fogar para dependientes de A Coruña: 1.200 personas en espera

El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en A Coruña tiene más personas en lista de espera que dentro del sistema. Sobre todo en la modalidad de dependencia, en la que hay 560 usuarios, pero otros 1.200 están pendientes de recibir atención. Así lo detalla el Concello en una respuesta por escrito al PP, que se interesa por este servicio. El Ayuntamiento achaca esta situación a que "se presta exclusivamente con el número de horas mensuales asignadas por la Xunta, sin posibilidad de ampliación por decisión municipal" y a la demora en resolver las solicitudes de dependencia. Sin embargo, la Consellería de Política Social detalla que tienen "más de 2.500 horas de SAF abonadas y pendientes de asignar a usuarios", además de que "tampoco solicitaron durante el año pasado más incremento de horas". Para la Xunta, A Coruña es "uno de los peores concellos de Galicia en la ratio de atención, que es solo del 30%". En cuanto al SAF Básico, hay 538 usuarios y 600 en lista de espera.

El Concello reconoce que 1.200 personas están en lista de espera para entrar al SAF dependencia, pero argumenta que la Xunta tiene parte de culpa en estos datos. Además de explicar que la dotación de horas viene "determinada por la Administración autonómica para cada concello en función de los criterios" y que no hay posibilidad de ampliarla por decisión municipal, los concellos están obligados "a dar de alta a los usuarios siguiendo estrictamente el orden fijado por el Programa de Asignación de Recursos (PAR) y con la intensidad del servicio determinada en el Programa Individual de Atención (PIA). Así, defiende, "aunque una persona idsponga de un PIA reconociendo un determinado número de horas de atención domiciliaria, la puesta en marcha efectiva del servicio queda condicionada a la disponibilidad de horas dentro del cupo asignado por la Xunta al Concello".

Politíca Social insiste en que "es totalmente falso que no pueda ampliar el servicio". Detalla que A Coruña "tiene más de 2.500 horas de SAF abonadas y pendentes de asignar a usuarios" y que, además, "tampoco solicitaron durante el año pasado más incremento de horas".

La demora en la resolución de expedientes de dependencia

Otro inconveniente a tener en cuenta es la demora en la resolución de los expedientes de dependencia. Según el Concello, la media aproximada es de 18 meses, mientras que la Xunta, que el 1 de enero activó un plan para agilizar y simplificar el acceso a la dependencia y a la discapacidad, apunta que consiguió "reducirla en más de un 40% situándose por debajo de los 340 días, una cifra inferior a la media estatal".

Fuentes municipales indican que si se agilizase este proceso, habría "margen" para atender a más gente. De hecho, según la respuesta al PP, esta situación está afectando al SAF Básico, en el que hay 600 personas en lista de espera, pero 319 presentan una puntuación de baremo inferior a 30 puntos, es decir, que aunque empiezan a experimentar dificultades, todavía conservan autonomía suficiente. En los últimos años, "no fue posible dar de alta a este grupo de puntuaciones más bajas" por la "elevada demanda" en el SAF Dependencia.

"Durante el periodo de demora administrativa", las personas con importantes limitaciones "son atendidas por el Concello a través del SAF Básico, con el fin de dar respuestas a las situaciones más urgentes". La situación hace, apunta el Concello, que el SAF Básico no pueda "cumplir en mayor medida una función preventiva y de acompañamiento", ya que "en la práctica, se está cubriendo actualmente la atención de personas con grados elevados de dependencia aún sin valorar por el sistema de dependencia, debido a los atrasos en la tramitación autonómica".

Por su parte, la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) decidirá el próximo martes si lleva a la Xunta a la justicia por lo que califica de falta de financiación del SAF. Asegura son los concellos los que deben prestar el servicio, pero su financiación debe correr al 100% a costa de la Xunta y del Estado. Sin embargo, hoy en día los ayuntamientos financian casi el 50%, puesto que solo reciben 12 euros la hora cuando el coste medio se sitúa en unos 22.