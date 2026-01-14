Un autobús averiado en Juan Flórez complica el tráfico de salida de A Coruña en hora punta

Un autobús interurbano de la compañía Arriva ha sufrido una avería esta mañana en A Coruña, en la calle Juan Flórez y en plena hora punta, lo que ha complicado el tráfico en esta céntrica vía, que es una de las más utilizadas cada mañana para la circulación en sentido salida de la ciudad. El bus se quedó parado alrededor de las 08.00 horas cuando circulaba por el carril izquierdo de Juan Flórez a la altura del colegio Labaca -según informa la Policía Local- debido a una avería. Al bloquear uno de los dos carriles, la avería del autobús desencadenó tráfico muy lento, con retenciones hasta que pasadas las 09.00 horas el vehículo pudo ser movido para avanzar unos metros pero, según explican desde el 092, se volvió a quedar bloqueado más adelante y al filo de las 10.30 horas seguía parado en la calzada, aunque ya sin atasco debido a la disminución del flujo de tráfico.