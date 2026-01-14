Comienzan los trabajos de renovación de la pasarela entre estaciones de Alfonso Molina

La pasarela sobre la avenida Alfonso Molina que conecta la actual estación de autobuses con la de tren, además del barrio de Os Mallos con el de Cuatro Caminos y A Cubela, comienza su renovación.

Operarios preparaban estos días los trabajos para instalar la pasarela provisional que dará el paso mientras se trabaja para renovar la actual. Las obras tendrán una duración estimada de doce meses.

Este puente peatonal tiene la particularidad de tener cuatro ramales, tres del lado oeste para conectar la calle Marqués de Figueroa, la Rolda das Estacións y la parada de autobús de la avenida Alfonso Molina con el lado este, donde se baja a la calle Cabaleiros.

Esta estructura tiene más de 40 años y ya pasó por labores de mantenimiento en diversas ocasiones, pero los diversos daños estructurales hicieron que el Concello se plantease su renovación. Las obras fueron adjudicados a finales de agosto para "garantizar la seguridad" del viaducto.

Así está la pasarela peatonal de Alfonso Molina entre las estaciones de autobuses y trenes / LOC

Los trabajos, que ahora comienzan, tendrán una duración de doce meses y su coste rondará el millón de euros. Las obras fueron adjudicadas a la empresa Seranco.

"Abundante corrosión"

En febrero de 2023 el Concello recibió un informe realizado por Cimarq, consultora de ingeniería de medio ambiente y arquitectura. Este documento define las actuaciones necesarias para la reparación de la estructura. "Dado el numeroso tráfico peatonal de la misma se considera necesario ejecutar las obras con el menor impacto posible", afirma el documento.

El informe recoge los problemas que sufre la estructura. Una de las mayores problemáticas se debe a la "abundante corrosión" que afecta a la zona central, las rampas y los descansillos. Por otro lado, las chapas de forjado colaborante (un tipo de forjado mixto compuesto por un perfil de chapa grecada de acero y una capa compresora de hormigón), presentan "roturas, oxidación y pérdidas de espesor". Además, el informe señala que hay "una rotura del hormigón con desprendimiento de cascotes y reducciones del espesor en zonas puntuales del pavimento del vano central".

Los descansillos también presentan problemas de drenaje, lo que según la consultora provoca "una acumulación de agua en los perfiles estructurales transversales y en las ménsulas (elementos que funcionan como soporte) de los pilares". En el informe se explica que se detectó agua en la ménsula sobre la que se apoya una de las rampas, "provocado por una rotura en la soldadura de unión del pilar". Otras problemáticas son la pérdida de espesores en las chapas inferiores y laterales de la estructura, y los problemas de suciedad y corrosión de una de las rampas.

La actuación se llevará a cabo en 16 fases. Tras una fase cero de acondicionamiento, comenzará el montaje de la pasarela provisional en la fase 1. En las siguientes fases se llevará a cabo la retirada de distintas partes de la estructura para su reparación como el vano central, las rampas y descansillos. A partir de la fase 6 volverán a colocarse los elementos reparados en su posición definitiva.

En la fase 9 se procederá al desmontaje de la pasarela provisional, "restableciendo el itinerario peatonal por la estructura reparada", expone el informe. En la siguiente fase se llevará a cabo la reparación de una de las rampas, pero se podrá utilizar ya la plataforma en las otras rampas reparadas. Posteriormente, se colocará esta y se ultimarán detalles de reparación y limpieza.