A Coruña crea un programa para la tramitación de los expedientes de viviendas turísticas

El Ayuntamiento de A Coruña refuerza el personal del servicio municipal de Urbanismo para la puesta en marcha de un programa temporal, con una previsión de tres años, que ayudará a agilizar la tramitación de los expedientes relativos a las Viviendas de Uso Turístico (VUT). La alcaldesa, Inés Rey, detalló que se destinarán algo más de 700.000 euros a esta medida, que permitirá incorporar a cuatro nuevos profesionales que se encargarán de aliviar la carga de trabajo de la estructura existente en la concejalía, dando un impulso a la tramitación de las VUT en virtud de la ordenanza reguladora aprobada a mediados de 2025.

En este sentido, entre los perfiles laborales que se incorporarán a este programa temporal hay personal técnico de administración general, auxiliares de atención ciudadana y vigilantes de intervención de la edificación. El programa, aunque está sujeto a una duración inicial de tres años, también contempla una prórroga por otro ejercicio más, siempre y cuando fuese necesario prolongarlo en el tiempo.

«En A Coruña estamos haciendo uso de todas las herramientas y mecanismos de los que disponemos para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda, una realidad que afecta a muchas partes del país y que exige un compromiso de todas las administraciones públicas en su conjunto», subrayó Rey.

La ordenanza solo permite las VUT en bajos, primeros pisos y edificios enteros, pero nunca encima de una vivienda habitual. Muchos no cumplen estos requisitos.