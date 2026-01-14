Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gadisa estrena el año con un nuevo Claudio Express en A Coruña

Se suma a los recién estrenados en la gasolinera de Os Rosales y en la plaza de Tornos

Inauguración de la nueva tienda Claudio Express en la calle Nuestra Señora de Fátima, en A Coruña.

Inauguración de la nueva tienda Claudio Express en la calle Nuestra Señora de Fátima, en A Coruña. / LOC

RAC

Gadisa estrena el año con una nueva apertura de un Claudio Express en A Coruña. La cadena coruñesa de distribución alimentaria inaugura un nuevo punto de venta franquiciado en la ciudad que se suman a los recién estrenados en la gasolinera de Os Rosales y al de la plaza de Tornos. En total, la marca ya cuenta con siete tiendas de esta línea de negocio en A Coruña.

El nuevo establecimiento está ubicado en el número 35 de la calle Nuestra Señora de Fátima. Cuenta con 350 metros cuadrados de sala de venta al público y unas 3.000 referencias de alimentación, droguería e higiene que incluyen frutería, carnicería, charcutería y lácteos.

Con la nueva tienda Claudio Express, Gadisa Retail crea tres nuevos puestos de trabajo y alcanza los 252 establecimientos franquiciados en Galicia, de los 113 operan bajo el formato Claudio y 139 son Claudio Express.

Su delegado de área en A Coruña, Baltasar López, ha acompañado al propietario del establecimiento, Muhammad Qazzafi, durante la jornada de apertura. También han participado en la inauguración Miguel Freire, director de ventas de franquicia; David Calvo, supervisor del establecimiento; y Jaime Torrón, del equipo de montajes.

