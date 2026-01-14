¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 14 de enero
Te proponemos los planes de ocio y cultura más destacados de la agenda
A Coruña
Charla de un opositor venezolano
20.00 horas | El opositor venezolano Rolando Figueroa ofrecerá una charla sobre su país.
Sporting Club Casino
Actuación del humorista Carlos Blanco
20.15 horas | El actor y cómico arousano llevará su humor a la sala musical este miércoles y jueves.
Garufa Club
Un testimonio sobre el genocidio de Ruanda
19.30 horas | A través de la historia de su propia familia, Béni Ndayisaba, que llegó a A Coruña con 24 años, explicará el genocidio de Ruanda en una charla titulada ‘De la historia de mis padres a la mía: un viaje ruandés’.
AC Alexandre Bóveda
Presentación de una antología poética
20.00 horas | El poeta Xosé María Álvarez Cáccamo presentará su antología poética.
Portas Ártabras
Una joya reciente del cine francés en la Filmoteca
18.00 horas | La Filmoteca proyecta Tres amigas, película francesa de 2024 nominada al León de Oro.
Filmoteca de Galicia
