¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 14 de enero

Charla de un opositor venezolano

20.00 horas | El opositor venezolano Rolando Figueroa ofrecerá una charla sobre su país.

Sporting Club Casino

Actuación del humorista Carlos Blanco

20.15 horas | El actor y cómico arousano llevará su humor a la sala musical este miércoles y jueves.

Garufa Club

Un testimonio sobre el genocidio de Ruanda

19.30 horas | A través de la historia de su propia familia, Béni Ndayisaba, que llegó a A Coruña con 24 años, explicará el genocidio de Ruanda en una charla titulada ‘De la historia de mis padres a la mía: un viaje ruandés’.

AC Alexandre Bóveda

Presentación de una antología poética

20.00 horas | El poeta Xosé María Álvarez Cáccamo presentará su antología poética.

Portas Ártabras

Una joya reciente del cine francés en la Filmoteca

18.00 horas | La Filmoteca proyecta Tres amigas, película francesa de 2024 nominada al León de Oro.

Filmoteca de Galicia