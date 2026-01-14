Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La huelga de médicos obliga a reprogramar 30 cirugías en el Hospital de A Coruña

Sanidade no aportó datos sobre el impacto en las consultas ni en las pruebas diagnósticas

Protesta de médicos frente al Hospital de A Coruña.

Protesta de médicos frente al Hospital de A Coruña. / Carlos Pardellas

RAC

La primera de las dos jornadas de huelga de médicos convocadas, esta semana, a nivel estatal para reclamar un estatuto marco propio que recoja las singularidades del colectivo obligó a reprogramar, este miércoles, alrededor de una treintena de cirugías en el área sanitaria coruñesa, informó a este diario la Consellería de Sanidade que, sin embargo, no aportó datos sobre el impacto del paro en las consultas ni en las pruebas diagnósticas.

En el turno de mañana, secundaron la huelga el 16,7% de los facultativos del Complexo Hospitalario Universitario (Chuac), según los datos aportados por Sanidade. En cuanto al seguimiento en Atención Primaria, por la mañana se alcanzó un 4,97%. En el turno de tarde, según la Consellería, pararon su actividad un 4,39% de los profesionales en los centros hospitalarios de A Coruña, mientras que en los ambulatorios la ratio bajó al 2,66%.

Las dos jornadas de huelga de médicos convocadas a nivel estatal coinciden con un momento especialmente delicado, ante los picos de actividad que sufren los hospitales gallegos desde el arranque del año, y especialmente los Servicios de Urgencias. Y, aunque la demanda asistencial parece que comienza a contenerse, se estima que la saturación de estos días impacte en las listas de espera.

«La demanda asistencial sigue siendo muy alta estos días, si bien comenzamos a apreciar un ligero descenso en las necesidades de hospitalización», aseguró, este miércoles, el gerente del área sanitaria coruñesa, Luis Verde, quien apuntó que, en la jornada del martes, el porcentaje de personas atendidas en Urgencias que precisaron hospitalización fue de un 9%, prácticamente la mitad que en los días anteriores.

TEMAS

