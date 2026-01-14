Un incendio en un garaje de Os Mallos se salda con dos vehículos afectados y sin daños en viviendas
Los bomberos lograron rescatar objetos y documentos personales del propietario de un coche incendiado
El incendio en un garaje situado en la calle Eugenio Carre Aldao, en el barrio de Os Mallos, se ha saldado con dos vehículos afectados, uno de ellos con el motor calcinado, y con las instalaciones de electricidad del techo dañadas. Ocurrió a primera hora de la tarde de este miércoles y, aunque se desconocen las causas del incendio, el fuego pudo originarse en la zona del motor de un coche y afectar al contiguo.
Según explican los bomberos en el informe de sus últimas intervenciones, realizaron la extinción del garaje con agua a presión y ventilaron la zona para evacuar el humo. Del vehículo incendiado, los agentes lograron rescatar objetos y documentos personales del propietario.
Las dos motocicletas que también se encontraban en el garaje no resultaron afectadas por el fuego, que tampoco provocó daños en las viviendas ni en la estructura interior de las instalaciones.
