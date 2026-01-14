El legado de la Batalla de Elviña regresa con actos conmemorativos

La conmemoración del 217º aniversario de la Batalla de Elviña da comienzo esta semana con un programa de actos conmemorativos organizados por la Asociación Histórico-Cultural The Royal Green Jackets. La agenda arranca este jueves 15 a las 19.30 horas en el Sporting Club Casino con la presentación del diario inédito del capitán John Charlton, adaptado por el biógrafo Mark Zbiniew Guscin. El acto central tendrá lugar este viernes a las 12.00 horas en el Jardín de San Carlos, donde autoridades y diplomáticos de Francia y Reino Unido realizarán la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Sir John Moore.

El Palacio Municipal acogerá una hora más tarde la entrega de las Medallas de Oro de la Batalla al embajador de Reino Unido en España, Alexander Wykeham Ellis, y a los investigadores Fernán Gómez y María Isabel Otero. La conmemoración incluye una visita guiada el domingo 18 a las 12.00 horas al jardín y al mausoleo de San Carlos y un homenaje al héroe local Diego del Barco. Además de otra ofrenda floral a las 13.30 horas.

El programa tradicional finalizará el jueves 29 de enero con un concierto de música militar en el Palacio de Capitanía, abierto hasta completar aforo a las 19.00 horas.