El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria

A Coruña rebosa arte por los cuatro costados. Y gran parte de él puede disfrutarse al aire libre, sin necesidad de visitar ningún museo. La provincia no solo cuenta con monumentos tan únicos como la Torre de Hércules, que está rodeada de tesoros históricos y naturales. Las propias fachadas de los edificios se han convertido en un lienzo en blanco para los profesionales del street art, que, allá donde van, dejan su visión del mundo pintando nuevos murales en el paisaje urbano coruñés.

Además de ponerle color a los paseos de los viandantes, estos grafitis gozan de una buena acogida internacional. Prueba de ello es el certamen de Street Art Cities, una plataforma global que selecciona cada año el mejor mural del mundo y que permite votar hasta el 31 de enero a los más espectaculares de 2025.

En esta edición, el ganador podría estar en la provincia de A Coruña, en una localidad de interior que acumula ya más de 30 grafitis. Hablamos de As Pontes, el lugar elegido por el muralista Delio Rodríguez para retratar su versión de As Festas do Carme.

Así es el aspirante coruñés a mejor mural del mundo

As Festas do Carme es el homenaje de Rodríguez a una celebración que lleva realizándose en el municipio desde el siglo XVIII. El artista lo pintó en apenas cuatro días, luchando contra un cielo encapotado que amenzaba la integridad de su trabajo.

El mural puede verse justo frente a la capilla real del Carmen, ocupando toda la fachada lateral de un edificio en el número 75 de la Avenida Ferrol. Desde allí observan a los transeúntes un gaiteiro y una pandereteira, con los que el artista quiso transmitir el folclore popular y el sentido de comunidad gallego.

'As Mouras' de Fene, nominado al premio de los expertos

Otra joya del arte callejero coruñés se encuentra en Fene, que, en ediciones pasadas, ya situó su sus obras entre los murales más impresionantes de Galicia. En esta edición, el municipio se encuentra entre los candidatos al premio de los expertos de la mano de Edgar Goás, autor de As Mouras.

Se trata de un espectacular mural que ocupa dos laterales completos de un edificio en el numero 3 de la calle Río Cádavo. El creador coruñés, conocido artísticamente como Wedo-Goas, hace su propia interpretación de las mouras gallegas, unos espíritus de la naturaleza con forma de mujer que solían guardar tesoros y lugares encantados.

Galicia, reina del arte urbano

Los de A Coruña son solo dos de los cinco murales de Galicia que compiten por ser los mejores del mundo. El ourensano Mon Devane, en Castiñeiro, y la viguesa Eva Casais, en Ponteareas, también tratarán de situar a la comunidad gallega en el mapa del arte urbano.

El certamen cuenta, además, con la nominación de un muralista gallego que ha dejado su huella fuera de la autonomía. Hablamos del lucense Diego As, que realizó una oda a la música en el municipio murciano de Moratalla.