Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio medio de los alquileres en A CoruñaOtras 264 viviendas públias para XuxánEl Dépor cae con orgullo en la CopaAsteria, un clásico a 20 minutos de A Coruña
instagramlinkedin

Primer encuentro entre el representante de la Aesia e Inés Rey

La alcaldesa recordó durante la reunión que el Concello rehabilitará este año el edificio de La Terraza

Inés Rey y Alberto Gago durante el encuentro en María Pita.

Inés Rey y Alberto Gago durante el encuentro en María Pita. / LOC

RAC

El nuevo director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) con sede en A Coruña, Alberto Gago Fernández, se ha reunido este miércoles con la alcaldesa Inés Rey en encuentro en el que la regidora mostró la colaboración del Concello con la agencia estatal.

“La presencia de la Aesia reafirma el posicionamiento de la ciudad como referente en el ámbito de la innovación tecnológica con garantías democráticas y supervisión pública”, subrayó la alcaldesa. Durante el encuentro, Inés Rey recordó que este año el Concello afrontará la rehabilitación del edificio de La Terraza que será la sede definitiva de la agencia en A Coruña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
  2. El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
  3. Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
  4. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  5. Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
  6. Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
  7. Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
  8. Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro

El ANPA del Instituto de Elviña confirma varios casos de salmonelosis entre el alumnado

El ANPA del Instituto de Elviña confirma varios casos de salmonelosis entre el alumnado

Primer encuentro entre el representante de la Aesia e Inés Rey

Primer encuentro entre el representante de la Aesia e Inés Rey

Gadisa estrena el año con un nuevo Claudio Express en A Coruña

Gadisa estrena el año con un nuevo Claudio Express en A Coruña

Comienzan los trabajos de renovación de la pasarela entre estaciones de Alfonso Molina

Comienzan los trabajos de renovación de la pasarela entre estaciones de Alfonso Molina

Cinco detenidos por venta de cocaína y hachís tras varios registros en A Coruña, Arteixo, Oza-Cesuras y otros concellos

Cinco detenidos por venta de cocaína y hachís tras varios registros en A Coruña, Arteixo, Oza-Cesuras y otros concellos

Salta sobre coches en la ronda de Outeiro y se resiste a la Policía: «Soy un preso del sistema»

Salta sobre coches en la ronda de Outeiro y se resiste a la Policía: «Soy un preso del sistema»

El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria

A Coruña crea un programa para la tramitación de los expedientes de viviendas turísticas

A Coruña crea un programa para la tramitación de los expedientes de viviendas turísticas
Tracking Pixel Contents