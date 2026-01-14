Primer encuentro entre el representante de la Aesia e Inés Rey

El nuevo director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) con sede en A Coruña, Alberto Gago Fernández, se ha reunido este miércoles con la alcaldesa Inés Rey en encuentro en el que la regidora mostró la colaboración del Concello con la agencia estatal.

“La presencia de la Aesia reafirma el posicionamiento de la ciudad como referente en el ámbito de la innovación tecnológica con garantías democráticas y supervisión pública”, subrayó la alcaldesa. Durante el encuentro, Inés Rey recordó que este año el Concello afrontará la rehabilitación del edificio de La Terraza que será la sede definitiva de la agencia en A Coruña.