¿Quieres montar un negocio en los mercados de A Coruña? Estos son los puestos a los que puedes optar
Los interesados pueden presentar sus ofertas del 15 al 26 de enero
Si entre tus nuevos planes del año se encuentra el de emprender un negocio en A Coruña, los mercados municipales pueden ofrecerte esta oportunidad. El Concello acaba de reabrir el plazo para ocupar puestos vacíos en el recién reformado mercado de Monte Alto y en el icónico mercado de San Agustín. Profesionales de la alimentación, la hostelería y el comercio pueden optar a instalarse en una de las plazas que han quedado desiertas tras la última ajudicación en el mercado de Monte Alto o en alguna de las disponibles en San Agustín:
Mercado de Monte Alto:
- 8 plazas para puestos de alimentación
- 1 plaza de cantina
- 1 plaza de frutería
- 1 plaza de carnicería
Mercado de San Agustín:
- 4 plazas para puestos de alimentación
- 1 plaza para un puesto de aves
- 2 plazas para carnicerías
- 2 plazas para puestos de frutas y hortalizas
- 1 plaza de pescadería
Las ofertas deben presentarse a través de la Plataforma de Contratación del Estado a partir de este jueves, 15 de enero, hasta el lunes 26. La concesión incluye un periodo de explotación inicial de 15 años con posibilidad de prórroga de otros diez. El objetivo de la licitación es ampliar la oferta y la clientela de los mercados municipales, al tiempo que se dinamizan los barrios.
