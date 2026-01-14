Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Romanos en el Orzán

ANTÓN PERULEIRO

No, no es el nombre de una nueva banda indie. Sabemos por la Torre que A Coruña se levanta sobre los pilares de la romanidad. Con esos lazos, seguro que no sorprendió tanto ver este martes a personas ataviadas con el uniforme de la Legión romana pasear por la playa de Orzán. O sí. La culpa la tienen Javier Veiga y Xosé A. Touriñán, inmersos en la grabación del nuevo spot turístico de la ciudad, que todo parece indicar que remite a sus orígenes.

