Si no lo leo no lo creo
Romanos en el Orzán
ANTÓN PERULEIRO
No, no es el nombre de una nueva banda indie. Sabemos por la Torre que A Coruña se levanta sobre los pilares de la romanidad. Con esos lazos, seguro que no sorprendió tanto ver este martes a personas ataviadas con el uniforme de la Legión romana pasear por la playa de Orzán. O sí. La culpa la tienen Javier Veiga y Xosé A. Touriñán, inmersos en la grabación del nuevo spot turístico de la ciudad, que todo parece indicar que remite a sus orígenes.
