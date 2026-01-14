El tiempo en A Coruña según la Aemet: la lluvia da una tregua antes de volver a la carga

A Coruña roza el ecuador del mes de enero en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, y en este contexto hoy llega una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Tras un inicio de semana con alerta naranja por temporal costero el lunes y el martes, este miércoles 14 de enero será un día prácticamente sin lluvias ni avisos meteorológicos por fenómenos adversos pero, eso sí, con temperaturas propias del invierno, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Su pronóstico detallado por horas para el día de hoy no descarta algunos chubascos de escasa consideración entre las 08.00 y las 09.00 horas y de nuevo alrededor de las 12.00h. Salvo por esos dos pequeños paréntesis, el pronóstico para este miércoles es el de una jornada sin paraguas, con alternancia de nubes y claros y con casi nula oscilación de los termómetros, que apenas se moverán del rango de los 12 ó 13 grados a lo largo del día.

¿Hasta cuándo durará esta tregua de lluvia? Apenas 24 horas. La predicción de la Aemet para el resto de esta semana dibuja precipitaciones en el mapa del tiempo todos los días hasta el domingo. La jornada dominical será, en principio, la única excepción. Ese día, 18 de enero, previsiblemente no lloverá pero hasta entonces A Coruña estará bajo la influencia de borrascas que dejarán chubascos tormentosos tanto mañana jueves, día 15, como el viernes 16. Y para el sábado día 17 también se esperan precipitaciones, aunque no serán ya de tipo tormentoso. Durante estos tres próximos días con pronóstico de tiempo inestable no lloverá todo el tiempo --Aemet pronostica alternancia de nubes y claros con chaparrones-- pero sí se esperan precipitaciones repartidas a lo largo del ía, prácticamente a cualquier hora.

El domingo día 18 la lluvia previsiblemente volverá a dar una tregua pero ya el lunes día 19 los coruñeses volverán a abrir los paraguas.