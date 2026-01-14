Un vertedero e incineración, opciones de la planta de basuras de A Coruña frente al envío de rechazos a Sogama

La gestión de los residuos que no pueden tratarse, los rechazos es, según la memoria técnica para la licitación del nuevo contrato del complejo de Nostián «el principal problema de la planta y urge solucionarlo». Tras haberse saturado los vertederos que se construyeron junto a las instalaciones en los primeros años de la anterior concesión, la planta ha tenido que enviarlos a otros depósitos de este tipo, lo que le ha obligado a asumir importantes costes. La memoria señala que el precio de la tonelada de basura vertida aumentó en Galicia entre un 60% y un 80% en los últimos siete años y que su repercusión en Nostián ha sido un aumento del 30% al 40% en el coste del tratamiento por tonelada.

Para hacer frente a este problema, el documento plantea analizar tres propuestas, que pasan por el envío de los rechazos a la planta de Sogama en Cerceda, por la construcción de un vertedero propio o por la incineración de esos residuos. El Concello deja la elección del sistema en manos de quienes opten a gestionar la planta, pero calcula el coste del tratamiento de los rechazos con la opción de enviarlos a Sogama.

Sobre esa alternativa, la memoria ve «fundamental» que se envíen «las menores cantidades posibles» de residuos y además que «sean valorizables energéticamente», es decir, quemadas para la generación de electricidad.

La construcción de un vertedero propio asociado a la planta hace necesario encontrar un terreno en los ayuntamientos que vierten sus residuos en Nostián, lo que se considera «difícil por la tipología de la ocupación del territorio en Galicia», aunque se advierte de que «esta opción es inicialmente más barata que la que pueda plantear Sogama y con un coste de transporte menor». Pero se señala que «es una solución a medio plazo» y «limitada en el tiempo al volumen habilitado y con una clara contestación política y vecinal de los posibles afectados», así como condicionada a los requisitos ambientales que pueda establecer la Xunta.

La construcción de una incineradora en la misma planta de Nostián «garantiza la mayor independencia en la gestión de rechazos a largo plazo, aunque pone de relieve que «la inversión y el coste de tratamiento serían significativamente mayores que las alternativas de depósito en vertedero», que además seguiría siendo necesario para las cenizas y escorias generadas en el proceso.

La memoria destaca que también en este caso «habría que vencer la oposición vecinal y de asociaciones ecologistas», pero ve como «ventaja» que la incineradora estará en «un entorno industrial ya afectado por una planta de residuos».

El Concello prevé además que los rechazos puedan ser aprovechados por sistemas que hoy aún están en fase experimental, como plantas de gasificación o pirólisis para generar productos renovables. Entre ellos se menciona el proyecto de Repsol para invertir más de 800 millones en una planta de tratamiento de residuos para producir metanol renovable.

A esto añade la posibilidad de colaboración entre las plantas de Nostián y de Sogama para que A Coruña envíe sus rechazos, con un alto poder calorífico, a la incineradora de Cerceda y que la instalación de la Xunta remita a la planta coruñesa residuos orgánicos de bajo poder calorífico pero que en sus biodigestores pueden ser utilizados para producir biogás.