Ascienden a 17 los resultados positivos y ya hay tres alumnos hospitalizados por el brote de salmonelosis en el Instituto de Elviña en A Coruña

La Consellería de Sanidade indica que se han notificado 68 casos hasta el momento. La investigación apunta a un tortilla como causante del brote alimentario

Alberto Rivera

María de la Huerta

Adrián Lede

A Coruña

La Consellería de Sanidade ha confirmado este jueves que los resultados positivos a las analíticas realizadas por el brote de salmonelosis en el IES Plurilingüe Elviña de A Coruña ascienden a diecisiete y ya hay tres alumnos que han precisado ingreso hospitalario. Hasta el momento, han sido notificados 68 casos relacionados con un brote alimentaria provocado por la ingesta de tortilla. Los técnicos del departamento territorial de Sanidade en A Coruña continúan con el estudio epidemiológico.

Los alumnos afectados, de todos los cursos, han sufrido vómitos, diarreas y fiebre. Han sido atendidos en sus centros de salud, Puntos de Atención Continuada (PAC) y a través de consultas telefónicas, detalla la Consellería. El caso fue comunicado a la Consellería de Sanidade este lunes sobre las 14.00 horas.

Origen del brote

Desde Sanidade apuntan que el IES Plurilingüe Elviña no cuenta con servicio de comedor, pero sí con cafetería, que permanece cerrada en la actualidad. La Xunta sitúa el origen del brote entre los días 8 y 9 de enero, en la hora del recreo, que es cuando el alumnado tiene acceso a la cafetería del instituto. Las autoridades señalan que las condiciones higiénicas de la cafetería eran buenas.

Tal y como explican la Asociación de Nais e Pais do Alumnado, "desde el centro educativo están siguiendo todas las medidas que le indicaron desde la Consellería y están a la espera de los próximos pasos a realizar", a la vez que desean una pronta recuperación para todas las personas afectadas.

