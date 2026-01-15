Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La aparición de rocas paraliza la obra de la nueva plaza de O Castrillón

La empresa elabora un protocolo para excavar en el lugar sin usar explosivos

Rocas en el terreno donde se construye la nueva plaza de O Castrillón. / Casteleiro

José Manuel Gutiérrez

El descubrimiento de numerosas rocas en el subsuelo obliga a paralizar las obras de construcción de la plaza que se creará en el barrio de O Castrillón entre un grupo de edificios situados entre la calle José María Hernansáez y la avenida de A Concordia, que habían comenzado el mes pasado. Los trabajos, que son desarrollados por la empresa Jardinería Arce y tienen un presupuesto de 963.000 euros, se encuentran suspendidos mientras se elabora un protocolo para la intervención en rocas, aunque el Concello informó a este periódico que no se utilizarán explosivos, ya que el terreno se encuentra rodeado de inmuebles.

Fuentes municipales señalaron que los vecinos de la zona han sido informados de esta incidencia y que los trabajos continuarán en las zonas de la futura plaza en las que no hay rocas.

El terreno donde se creará este espacio público quedó sin urbanizar al construirse en las fincas colindantes y permaneció en estado de abandono durante décadas, en las que fue utilizado como aparcamiento irregular. La asociación de vecinos de O Castrillón-Urbanización Soto reclamó al Concello que se actuase en este lugar y su demanda se tradujo en un proyecto de urbanización que creará áreas verdes, zonas de esparcimiento y recorridos peatonales, además de un pequeño auditorio.

También se pavimentará la zona, se instalará mobiliario urbano e iluminación, además de conservarse los árboles singulares existentes. El proyecto tiene un plazo de ejecución de ocho meses.

