El Concello de A Coruña exigirá a Transportes que agilice la obra de Alfonso Molina

El portavoz del Gobierno local de A Coruña, José Manuel Lage, ha anunciado este jueves en el Pleno que este mes el Concello mantendrá una reunión con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para "exigir que se agilicen los trabajos de Alfonso Molina". Se refiere a la ampliación de la avenida, en la que actualmente hay un corte de tráfico para avanzar en esta obra que acumula retraso.

Retenciones en la rotonda de Matogrande por las obras en Alfonso Molina / Carlos Pardellas

Lage ha detallado, además, que también pedirán "que se licite este año la siguiente fase de la integración ambiental", con sendas peatonales y carriles ciclables. Ha comentado que después de esta reunión, el Concello mantendrá una reunión con los vecinos de la zona para informar de la situación. "Los retrasos no son aceptables", ha dicho.

El Estado no ha concretado cuándo prevé que la ampliación de Alfonso Molina esté terminada.

El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, ha criticado la "falta de compromiso del Gobierno central" con A Coruña.