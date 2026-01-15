A Coruña arranca el proceso para elaborar la ordenanza de regulación de vehículos como Uber y Bolt

El Concello de A Coruña pone en marcha el proceso para elaborar la ordenanza que regulará los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Uber y Bolt. Así lo ha anunciado este jueves en el Pleno la concejal de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, tras una pregunta oral del BNG. "Es un paso fundamental", ha manifestado.

Se abre así el trámite de consulta pública para recabar valoraciones y opiniones. Según el documento que da lugar a este paso, la norma es necesaria porque la regulación de los VTC "sufrió una profunda transformación en los últimos años" que, según la norma autonómica, solo pueden hacer trayectos interurbanos. El Concello informa de que en Galicia, según la Ley 10/2023, "son los ayuntamientos quienes deben conceder las autorizaciones urbanas, pero solo a quien ya tenga una autorización interurbana VTC domiciliada en Galicia". Además, recuerdaque esas autorizaciones urbanas deberían estar limitadas por criterios, ya sean ambientales, de seguridad vial, de sostenibilidad o de calidad del servicio.

El Concello asegura que, en la práctica, no hay limitaciones claras. En el documento, el Ayuntamiento recuerda que pidió datos a la Xunta y la respuesta fue que hay 758 autorizaciones interurbanas VTC domiciliadas en Galicia y que los criterios son “los de la normativa vigente”, sin constancia de que se estén aplicando "limitaciones".

Cuando A Coruña aprobó su ordenanza de Movilidad Sostenible, dando prioridad a peatones y ciclistas, recordó la necesidad de contar con una norma específica para los VTC, un proceso que arranca hoy con la consulta pública. El Concello busca "garantizar" la convivencia entre taxis y coches tipo Uber y Bolt y evitar que el taxi se vea desplazado o degradado.

Mientras, el Ayuntamiento, destaca, "está desarrollando una intensa labor de vigilancia y control, tramitando expedientes sancionadores contra aquellos operadores que realizan servicios urbanos sin la preceptiva habilitación o incumpliendo las condiciones legales". Sin embargo, hace unos días, unos 200 taxis salieron a la calle para denunciar que los VTC operan "con total impunidad" y sin seguir la norma.

En todo caso, el Concello ve "necesario iniciar un procedimiento conducente, ante las más que posibles impugnaciones por parte de las operadoras de plataformas tecnológicas y de las personas jurídicas que ofrecen en ellas sus servicios de VTC, a definir si es precisa la elaboración de una norma específica que garantice que todos los servicios de transporte público de personas en vehículos de turismo que se realicen sean los necesarios y estén realmente autorizados". Así, el Ayuntamiento justifica esta norma "porque la Xunta no ha establecido una regulación autonómica armonizada sobre las autorizaciones urbanas de VTC".

El Gobierno gallego ha defendido en varias ocasiones que realiza labores de vigilancia de los VTC aunque es una tarea que corresponde a los ayuntamientos. En el caso de las VTC, la Xunta es la responsable de tramitar las autorizaciones de licencias domiciliadas en Galicia, por delegación de competencias del Estado, mientras que los concellos pueden inspeccionar y sancionar en caso de detectar alguna infracción.

Díaz ha anunciado que también se hará "un estudio técnico que nos diga con certeza si hay que iniciar esas autorizaciones de transporte urbano o no". Sobre las sanciones a aquellos que no cumplan, la edil ha señalado que "a finales de la semana que viene, los titulares que tengan informes sanacionadores serán informados del inicio del procedimiento".