Lo que decían los escaparates de las inmobiliarias de A Coruña hace poco tiempo y ahora nos sorprende: "Piso en Monte Alto, 60.000 euros"

En los últimos días, se ha hecho viral un trend en redes sociales que recuerda que han pasado ya 10 años desde 2016, aunque parece que está ahí al lado. Esta tendencia busca que los usuarios recuerden cómo eran ellos o que rememoren algún recuerdo de hace una década.

Si volvemos a 2026 y vemos que uno de los temas que más sigue preocupando es el de la vivienda, podemos echar la vista atrás y observar cómo eran los escaparates de las inmobiliarias hace diez años. Quizás sí que nos sorprendan los anuncios que se veían en sus escaparates aquellos años.

Es habitual en los periódicos pedir a nuestros fotógrafos imágenes de escaparates donde se ofertan pisos. Se utilizan para ilustrar todo tipo de noticias o reportajes sobre la vivienda, compra-venta, alquileres, o cualquiera del estilo.

El pasado fin de semana, LA OPINIÓN A CORUÑA publicaba que comprar un piso ya es misión 'casi' imposible en A Coruña, el precio del metro cuadrado es un 30% más caro en solo dos años. Se situó a finales de 2025 en 2.481 euros, frente a los 1.937 registrados por los notarios en las ventas de 2023.

Lo cierto es que, aunque habitualmente se piden fotografías de los escaparates de las inmobiliarias, pocas veces nos paramos a fijar en lo que dicen.

Hace 10 años

En 2016 podíamos encontrar pisos en Monte Alto por 85.000 euros, cifra casi impensable hoy en día, aunque la calidad de la foto no da para ver en detalle cuántos metros tenía el piso o la situación. También había otros de dos habitaciones en la Ciudad Vieja por 121.000 euros o en María Pita, un "piso con reforma de calidad y espléndidas vistas a la plaza", por 285.000 euros, una cifra que hoy en día no sorprendería en barrios para nada céntricos.

Inmobiliaria de A Coruña en enero de 2016 / Víctor Echave

Año y medio después, en una imagen de agosto de 2017, se comprobaba que el precio de los pisos no acababa de despegar, aunque sí que es posible ver otras opciones más caras, todavía se podía encontrar un "acogedor piso en Monte Alto de 2 habitaciones" a 105.000 euros. También era posible ver un ático a estrenar en el Orzán por 200.000 euros.

Inmobiliaria coruñesa en agosto de 2017 / Víctor Echave

60.000 euros en Monte Alto

En enero de 2019, el fotógrafo Carlos Pardellas hizo una fotografía al escaparate de la inmobiliaria Remax en el que las cifras nos parecen muy alejadas de la realidad actual. Había pisos en Os Mallos por 85.000 euros, en Panaderas por 67.000, en Elviña por 89.000, en Monte Alto por 60.000 o en la calle de la Torre por 79.900. Es posible que cualquiera de ellos hoy en día se venda por el doble o el triple de esa cifra.

Escaparate de la inmobiliaria Remax en enero de 2019 / Carlos Pardellas

Sin duda no era algo anecdótico, puesto que en otro escaparate, en la misma semana, se ofertaban pisos en Labañou por 94.000 euros, en la Ciudad Vieja por 130.000 o en el centro de A Coruña por 115.000 o 125.000 euros. También había otras opciones, como siempre existieron, para otro tipo de bolsillos más pudientes, aunque a precios que hoy en día nos parecerían "corrientes" para barrios más céntricos. En la misma imagen se ofrecía un lujoso chalet en la Urbanización Breogán por 399.000 euros.

Otro escaparate en enero de 2019 / Carlos Pardellas

En cuanto a alquileres no hay tantas referencias, aunque sí que encontramos una inmobiliaria de octubre de 2019 que tenía un piso con reforma a estrenar en Os Rosales por 550 euros. En la misma imagen hay opciones desde 450 euros e incluso una en Juan Flórez de cuatro dormitorios por 850 euros.

Alquileres en una inmobiliaria coruñesa en octubre de 2019 / Casteleiro

Llegó la pandemia

En 2020 los precios bajaron y era posible encontrar auténticas "gangas". Una imagen muy curiosa que tiene apenas cinco años es una foto de Víctor Echave en diciembre de 2020 con alquileres desde 270 euros y donde prácticamente todos lucían la pegatina de "alquilado". En la fotografía se contabilizan más de 20 casos en donde la renta está por debajo de los 500 euros, si bien muchos otros tienen el precio tapado.

Inmobiliaria en diciembre de 2020 / Víctor Echave

Y tras una ligera bajada, de repente el mercado inmobiliario "explotó" y los precios crecen sin que se atisbe su techo. En otra imagen de febrero de 2023 ya se veían precios más superiores a los de los años anteriores. Un piso de 55 metros cuadrados en A Coruña se vendía a 129.000 euros, o uno en la calle Antonio Noche (en O Castrillón) de 91 metros cuadrados a 168.000 euros.

Inmobiliaria de A Coruña en febrero de 2023 / Carlos Pardellas

En una de las fotografías más recientes de nuestro archivo, tomada por Iago López hace menos de un año, ya era imposible encontrar ningún piso en venta por menos de 250.000 euros. En este caso se trataba de un piso en O Castrillón de dos habitaciones y 71 metros cuadrados. En el resto de imágenes tiradas el mismo día tampoco se ven precios con menor cifra.