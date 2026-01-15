¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 15 de enero

Presentación de ‘El balanceo del Alacrán’

19.00 horas | Eduardo Fernán-López presenta esta novela, basada el naufragio real de un pesquero gallego en Canadá, acompañado de Rober Cagiao. Entrada libre

Librería Lume

Debate con Barreiro, Paco Vázquez y Ruano

20.15 horas | El cauce para la política en la sociedad es el título de la conversación en la que participan el exvicepresidente de la Xunta, el exalcalde coruñés y el exdiputado del PP.

Centro Fonseca

Proyección de ‘Estimada flor’

20.00 horas | Paolo Cognetti dirige este documental en el que sube a una montaña para saber por qué no llega agua a su casa y se topa con gente que le explica qué significa vivir allí.

Fórum Metropolitano

El universo desde el desierto de Atacama

19.30 horas | El profesor de Física Moisés López Caeiro, miembro de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, hablará sobre este tema en el planetario de la ciudad.

Casa de las Ciencias

Actuación de Carlos Blanco

21.00 horas | El actor y cómico ofrecerá un monólogo humorístico en el que combinará contenidos de espectáculos anteriores con otros nuevos.

Garufa Club

Exposición ‘Seoane & Darwin’

Para celebrar el 150 aniversario de la muerte del naturalista Víctor López Seoane, el Instituto Cornide revela su relación con el Darwinismo.

Casa de la Cultura