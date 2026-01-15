¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 15 de enero
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Presentación de ‘El balanceo del Alacrán’
19.00 horas | Eduardo Fernán-López presenta esta novela, basada el naufragio real de un pesquero gallego en Canadá, acompañado de Rober Cagiao. Entrada libre
Librería Lume
Debate con Barreiro, Paco Vázquez y Ruano
20.15 horas | El cauce para la política en la sociedad es el título de la conversación en la que participan el exvicepresidente de la Xunta, el exalcalde coruñés y el exdiputado del PP.
Centro Fonseca
Proyección de ‘Estimada flor’
20.00 horas | Paolo Cognetti dirige este documental en el que sube a una montaña para saber por qué no llega agua a su casa y se topa con gente que le explica qué significa vivir allí.
Fórum Metropolitano
El universo desde el desierto de Atacama
19.30 horas | El profesor de Física Moisés López Caeiro, miembro de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, hablará sobre este tema en el planetario de la ciudad.
Casa de las Ciencias
Actuación de Carlos Blanco
21.00 horas | El actor y cómico ofrecerá un monólogo humorístico en el que combinará contenidos de espectáculos anteriores con otros nuevos.
Garufa Club
Exposición ‘Seoane & Darwin’
Para celebrar el 150 aniversario de la muerte del naturalista Víctor López Seoane, el Instituto Cornide revela su relación con el Darwinismo.
Casa de la Cultura
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- La iniciativa solidaria de una pizzería de A Coruña: 'Les dije a mis socios que teníamos que dar de comer a la gente necesitada en fin de año