Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casos de salmonelosis en el IES de ElviñaAtasco en el Servicio de Axuda no FogarLugares para ver el eclipse totalCocina vegana en A Coruña
instagramlinkedin

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 15 de enero

Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

Desierto de Atacama, en Chile.

Desierto de Atacama, en Chile. / EFE

RAC

A Coruña

Presentación de ‘El balanceo del Alacrán’

19.00 horas | Eduardo Fernán-López presenta esta novela, basada el naufragio real de un pesquero gallego en Canadá, acompañado de Rober Cagiao. Entrada libre

Librería Lume

Debate con Barreiro, Paco Vázquez y Ruano

20.15 horas | El cauce para la política en la sociedad es el título de la conversación en la que participan el exvicepresidente de la Xunta, el exalcalde coruñés y el exdiputado del PP.

Centro Fonseca

Proyección de ‘Estimada flor’

20.00 horas | Paolo Cognetti dirige este documental en el que sube a una montaña para saber por qué no llega agua a su casa y se topa con gente que le explica qué significa vivir allí.

Fórum Metropolitano

El universo desde el desierto de Atacama

19.30 horas | El profesor de Física Moisés López Caeiro, miembro de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, hablará sobre este tema en el planetario de la ciudad.

Casa de las Ciencias

Actuación de Carlos Blanco

21.00 horas | El actor y cómico ofrecerá un monólogo humorístico en el que combinará contenidos de espectáculos anteriores con otros nuevos.

Garufa Club

Exposición ‘Seoane & Darwin’

Para celebrar el 150 aniversario de la muerte del naturalista Víctor López Seoane, el Instituto Cornide revela su relación con el Darwinismo.

Casa de la Cultura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
  2. El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
  3. Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
  4. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  5. Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
  6. Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
  7. Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
  8. La iniciativa solidaria de una pizzería de A Coruña: 'Les dije a mis socios que teníamos que dar de comer a la gente necesitada en fin de año

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 15 de enero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 15 de enero

Fin de la tregua de lluvia en A Coruña: vuelven las alertas por temporal costero

Fin de la tregua de lluvia en A Coruña: vuelven las alertas por temporal costero

El tenis de mesa como 'terapia' frente al párkinson en A Coruña: "Jugar te 'desconecta' de la enfermedad"

El tenis de mesa como 'terapia' frente al párkinson en A Coruña: "Jugar te 'desconecta' de la enfermedad"

Carlota Mosquera: "Aos nenos non se lles fala de xeito honesto do que é a morte"

Carlota Mosquera: "Aos nenos non se lles fala de xeito honesto do que é a morte"

Planta de basuras de A Coruña: irregularidades urbanísticas condicionan su ampliación

Planta de basuras de A Coruña: irregularidades urbanísticas condicionan su ampliación

El servicio de teleasistencia en el Concello de A Coruña: 1.790 usuarios y 302 en lista de espera

El servicio de teleasistencia en el Concello de A Coruña: 1.790 usuarios y 302 en lista de espera

La huelga de médicos obliga a reprogramar 30 cirugías en el Hospital de A Coruña

La huelga de médicos obliga a reprogramar 30 cirugías en el Hospital de A Coruña

El Concello de A Coruña se refuerza por la nueva norma de pisos turísticos, pendiente de centenares de cierres

El Concello de A Coruña se refuerza por la nueva norma de pisos turísticos, pendiente de centenares de cierres
Tracking Pixel Contents