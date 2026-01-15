Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zara cierra su histórica tienda de Juan FlórezGalicia, del diluvio al frío polarOrdenanza de VTCLugares para ver el eclipse totalEl mural de A Coruña candidato a mejor del mundo
instagramlinkedin

La huelga nacional de médicos obligó a suspender casi 60 de cirugías y 3.850 consultas en A Coruña

La demanda asistencial en Urgencias del Chuac se "contiene" y la tasa de ingreso cae al 5%, apunta el gerente del área sanitaria

"Parece consolidarse la tendencia a la mejoría" registrada "en los últimos días", señala Luis Verde

Una ambulancia en la rampa de acceso a las Urgencias del Hospital Universitario (Chuac).

Una ambulancia en la rampa de acceso a las Urgencias del Hospital Universitario (Chuac). / Víctor Echave

María de la Huerta

A Coruña

La «afluencia de pacientes» al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) "por procesos respiratorios y descompensaciones de procesos crónicos" continúa siendo "importante", aunque "parece consolidarse la tendencia a la mejoría" registrada "en los últimos días", ha asegurado, este jueves, el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, quien informó de que "el número de urgencias atendidas" en el Chuac, el miércoles, fue "más contenido", mientras que "la tasa de ingreso" se mantuvo a la baja.

"Si el martes estábamos en un 8%, en la jornada de ayer [en referencia al miércoles] ya se situó en torno al 5%. Esto nos va a permitir ingresar a todas las personas que lo precisen, además de posibilitar que nuestros profesionales (y los pacientes también) puedan trabajar con mayor comodidad", abundó.

"Parece que las medidas organizativas y los refuerzos de personal que se han ido incorporando están siendo efectivos, y confiamos en que esta mejoría continúe y, finalmente, se consolide ya en los próximos días", señaló el gerente de la demarcación sanitaria coruñesa

"Parece que las medidas organizativas y los refuerzos de personal que se han ido incorporando están siendo efectivos, y confiamos en que esta mejoría continúe y, finalmente, se consolide ya en los próximos días", señaló el gerente de la demarcación sanitaria coruñesa, coincidiendo con la segunda jornada de huelga de médicos convocada a nivel nacional para urgir un Estatuto Marco propio para el colectivo.

Concentración de médicos, este miércoles, junto a la entrada principal del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), en el marco de las dos jornadas de huelga nacional convocadas para urgir un Estatuto Marco propio para el colectivo.

Concentración de médicos, este miércoles, junto a la entrada principal del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), en el marco de las dos jornadas de huelga nacional convocadas para urgir un Estatuto Marco propio para el colectivo. / Carlos Pardellas

Impacto de la huelga en la actividad asistencial

Un paro que, entre este miércoles y jueves, obligó a suspender un total de 472 cirugías programadas, 15.577 consultas hospitalarias, 9.152 consultas de Atención Primaria y 1.616 pruebas diagnósticas (excluídas las de laboratorio) en todo el Servizo Galego de Saúde (Sergas), según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

En el área sanitaria de A Coruña y Cee, en concreto, las dos jornadas de huelga consecutivas obligaron a cancelar un total de 59 operaciones quirúrgicas programadas, 2.776 consultas hospitalarias, 1.071 consultas de Atención Primaria (por tanto, 3.847 en total) y 277 pruebas diagnosticas (excluídas, también, las de laboratorio), informó Sanidade.

Datos de seguimiento del paro

En cuanto a los datos de seguimiento de la convocatoria, la Consellería lo cifró en un 22,67% en todo el Sergas, mientras que el sindicato O'Mega -uno de los convocantes del paro en Galicia- lo elevó hasta un 85%.

En el área sanitaria de A Coruña y Cee, la huelga fue secundada por el 20,72% de los facultativos en el Chuac, según la Consellería, que situó en un 4,94% el apoyo al paro en los centros de salud coruñeses.

TEMAS

  1. El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
  2. El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
  3. Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
  4. El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
  5. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  6. Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
  7. Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
  8. Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro

El Concello de A Coruña exigirá a Transportes que agilice la obra de Alfonso Molina

El Concello de A Coruña exigirá a Transportes que agilice la obra de Alfonso Molina

Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela

Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela

A Coruña arranca el proceso para elaborar la ordenanza de regulación de vehículos como Uber y Bolt

A Coruña arranca el proceso para elaborar la ordenanza de regulación de vehículos como Uber y Bolt

Suspendido el plan de As Percebeiras: "Un año más para pensar cómo se puede construir"

Suspendido el plan de As Percebeiras: "Un año más para pensar cómo se puede construir"

La huelga nacional de médicos obligó a suspender casi 60 de cirugías y 3.850 consultas en A Coruña

La huelga nacional de médicos obligó a suspender casi 60 de cirugías y 3.850 consultas en A Coruña

El suelo rocoso paraliza la obra de la nueva plaza de O Castrillón

El suelo rocoso paraliza la obra de la nueva plaza de O Castrillón

La historia de cómo empezó Zara en A Coruña: Del Reanult 5 de Amancio Ortega al curioso origen de su nombre

La historia de cómo empezó Zara en A Coruña: Del Reanult 5 de Amancio Ortega al curioso origen de su nombre

Trasladada al hospital con las costillas rotas tras ser atropellada por un patinete en Os Mallos

Trasladada al hospital con las costillas rotas tras ser atropellada por un patinete en Os Mallos
Tracking Pixel Contents