La huelga nacional de médicos obligó a suspender casi 60 de cirugías y 3.850 consultas en A Coruña

La «afluencia de pacientes» al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac) "por procesos respiratorios y descompensaciones de procesos crónicos" continúa siendo "importante", aunque "parece consolidarse la tendencia a la mejoría" registrada "en los últimos días", ha asegurado, este jueves, el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, quien informó de que "el número de urgencias atendidas" en el Chuac, el miércoles, fue "más contenido", mientras que "la tasa de ingreso" se mantuvo a la baja.

"Si el martes estábamos en un 8%, en la jornada de ayer [en referencia al miércoles] ya se situó en torno al 5%. Esto nos va a permitir ingresar a todas las personas que lo precisen, además de posibilitar que nuestros profesionales (y los pacientes también) puedan trabajar con mayor comodidad", abundó.

"Parece que las medidas organizativas y los refuerzos de personal que se han ido incorporando están siendo efectivos, y confiamos en que esta mejoría continúe y, finalmente, se consolide ya en los próximos días", señaló el gerente de la demarcación sanitaria coruñesa

"Parece que las medidas organizativas y los refuerzos de personal que se han ido incorporando están siendo efectivos, y confiamos en que esta mejoría continúe y, finalmente, se consolide ya en los próximos días", señaló el gerente de la demarcación sanitaria coruñesa, coincidiendo con la segunda jornada de huelga de médicos convocada a nivel nacional para urgir un Estatuto Marco propio para el colectivo.

Concentración de médicos, este miércoles, junto a la entrada principal del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), en el marco de las dos jornadas de huelga nacional convocadas para urgir un Estatuto Marco propio para el colectivo. / Carlos Pardellas

Impacto de la huelga en la actividad asistencial

Un paro que, entre este miércoles y jueves, obligó a suspender un total de 472 cirugías programadas, 15.577 consultas hospitalarias, 9.152 consultas de Atención Primaria y 1.616 pruebas diagnósticas (excluídas las de laboratorio) en todo el Servizo Galego de Saúde (Sergas), según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade.

En el área sanitaria de A Coruña y Cee, en concreto, las dos jornadas de huelga consecutivas obligaron a cancelar un total de 59 operaciones quirúrgicas programadas, 2.776 consultas hospitalarias, 1.071 consultas de Atención Primaria (por tanto, 3.847 en total) y 277 pruebas diagnosticas (excluídas, también, las de laboratorio), informó Sanidade.

Datos de seguimiento del paro

En cuanto a los datos de seguimiento de la convocatoria, la Consellería lo cifró en un 22,67% en todo el Sergas, mientras que el sindicato O'Mega -uno de los convocantes del paro en Galicia- lo elevó hasta un 85%.

En el área sanitaria de A Coruña y Cee, la huelga fue secundada por el 20,72% de los facultativos en el Chuac, según la Consellería, que situó en un 4,94% el apoyo al paro en los centros de salud coruñeses.