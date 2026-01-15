Julio Iglesias Jr. da voz a los éxitos de su padre en una gira que pasará por A Coruña

Julio Iglesias Jr., uno de los ocho hijos conocidos de Julio Iglesias, ha anunciado su regreso a los escenarios con un tour en el que honrará a su padre con las canciones más conocidas del repertorio de su progenitor.

Sin duda el segundo hijo del matrimonio Iglesias-Preysler no pudo elegir un momento más oportuno, puesto que esta gira fue anunciada pocos días antes de que saltase el escándalo de las acusaciones de abuso sexual de varias empleadas del hogar por parte del ahora homenajeado.

Lucía Feijoo Viera

Esta ambiciosa gira ha anunciado por ahora 28 fechas en toda España, de las que tres son en Galicia. En A Coruña hará parada en el Palacio de la Ópera el 23 de octubre. Al día siguiente cantará en el auditorio Mar de Vigo de la ciudad olívica y el día 25 lo hará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela.

Precios

Las entradas para la "Julio Iglesias Experience", tal y como se llama la gira, están a la venta a través de moonwrecords.com. Para el show de A Coruña se anuncia que saldrán a la venta "muy pronto", mientras que para los otros dos gallegos ya se venden. Los precios para Santiago van de los 58,50 euros a los 68,50, mientras que para los de Vigo los precios van de los 48,50 a los 73,50. Todos estos precios incluyen los gastos de gestión.

Cartel de la gira / LOC

"Espectáculo lleno de energía"

"Julio Iglesias Jr. da voz a los grandes clásicos de su padre en un espectáculo lleno de energía, elegancia y emoción", define la promotora de los conciertos en el anuncio de la gira. "Julio Iglesias Experience es mucho más que un concierto: es la única oportunidad de vivir, sentir y escuchar las grandes canciones del gran Julio Iglesias, nuestro artista más internacional", detallan.

"Julio Iglesias Jr. interpreta con pasión los éxitos que han acompañado millones de historias en todo el mundo, recreando la atmósfera de glamour y sofisticación que convirtió a Julio Iglesias en un símbolo universal de la música romántica", concluyen en la descripción.