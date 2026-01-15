Luz verde inicial a la nueva ordenanza del Servizo de Axuda no Fogar en A Coruña

PSOE y BNG han votado a favor de la aprobación inicial de la nueva ordenanza del Servizo de Axuda do Fogar (SAF), que busca adaptar la norma al marco legislativo autonómico y estatal, así como mejorar la gestión del servicio, ampliar las horas y establecer un sistema de copago basado en la capacidad económica de las personas. El PP ha votado en contra al entender que, en palabras de Rosalía López, los usuarios "tendrán que pagar más por el servicio".

La concejal de Benestar Social, Nereida Canosa, ha puesto el foco en la "necesidad de actualizar la ordenanza" ya que la vigente se mantiene "inalterada desde 2010", por lo que ha quedado "desfasada". Se trata, ha dicho, de "un nuevo reglamento claro, moderno y acorde a la legislación vigente".

Canosa ha indicado que entre los principales cambios destaca que se clarifican las modalidades de servicio: "Dependencia, Básico y Urgencia Social para atención inmediata".

Se establecen "nuevos rangos de intensidad horaria del servicio". Así, se pasaría "de 20 a 37 horas al mes para personas con grado 1 de dependencia, de 38 a 64 horas para grado 2, y de 65 a 94 horas para personas que tienen reconocido el grado 3". Esto garantiza "que ninguna persona se quede con atención insuficiente".

La edil ha informado de que "se actualiza el copago" para que "la capacidad económica" del usuario sea calculada "por los baremos establecidos por la Xunta". "El copago será proporcional a los ingresos", aclaró.

La concejal del PP, Rosalía López, ha recordado que "el 11% de las familias coruñesas tienen serios problemas para llegar a final de mes" y ahora el Concello "propone una modificación del servicio para que los usuarios tengan que pagar aún más por recibir el servicio".

López ha insistido en que la mayoría de usuarios del SAF tiene "serios problemas para llegar a final de mes". "Si se hace una modificación, hay que hacerla no de espaldas a las entidades o a las familias ni a las trabajadoras", ha comentado, que cree que hay "otros problemas" como que las empresas concesionarias "están incumpliendo el pliego de condiciones", "no prima la voluntad del usuario para cambios de horas o la falta de coordinación y supervisión".

El PP, que ha votado en contra, cree que la solución a los problemas de gestión del SAF no pasa "por pedir más dinero a la gente".

El BNG ha votado a favor, pero entiende que hay otros "deberes importante que quedan por hacer". David Soto propone al Concello que pida a la Xunta "que asuma su responsabilidad" en cuanto a la financiación del servicio.

También ha recordado que hay que poner el foco en las trabajadoras: "Hay bajas laborales por cuestiones físicas y también psicológicas. No se vigilan los riesgos laborales y sigue sin redactarse un protocolo contra el acoso".

Nereida Canosa ha resumido que "la nueva ordenanza moderniza y ordena el servicio", por lo que es "un paso importante para garantizar una prestación de mayor calidad, más justa y adaptada a las necesidades de los usuarios".

Esto vendrá acompañado, además, de una nueva licitación del contrato del SAF.