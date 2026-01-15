Melendi agota entradas en A Coruña y anuncia nueva fecha
El cantante asturiano hará doblete en el Coliseum para presentar su próximo disco, Pop Rock
Tras agotar entradas para su primera fecha anunciada en A Coruña este 2026, Melendi hará doblete en el Coliseum los próximos 13 y 14 de noviembre. El viernes 16 salen a la venta las entradas para su segundo concierto, el 13 de noviembre, a partir de las 10.00 horas, en la web de esmerarte.com y melendioficial.com.
El cantante asturiano amplía su paso por la ciudad para presentar en directo su próximo álbum de estudio, Pop Rock, y recordar los grandes éxitos de su carrera.
Melendi ha vendido más de 3,5 millones de discos en todo el mundo y ha recibido importantes reconocimientos como dos Premios Ondas (Mejor Canción y Mejor Artista) y el premio de la Academia de la Música a la Mejor Gira de 2007.
Acumula más de 24 discos de platino y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, lo que lo consolida como uno de los artistas españoles más escuchados de su generación.
