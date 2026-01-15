Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El músico de jazz Paquito D'Rivera anuncia concierto en A Coruña

Uno de los mejores saxofonistas y clarinetistas del mundo, con 18 premios Grammy, actuará en la sala Garufa junto al pianista Pepe Rivero y el vibrafonista Sebastián Laverde

Pepe Rivero, Paquito D'Ribera y Sebastián Laverde.

Pepe Rivero, Paquito D'Ribera y Sebastián Laverde. / Larisa López

RAC

El músico cubano de jazz Paquito D’Rivera actuará en la sala Garufa el próximo 18 de marzo, junto al pianista Pepe Rivero y el vibrafonista Sebastián Laverde. Uno de los mejores saxofonistas y clarinetistas del mundo, con 18 premios Grammy en su palmarés, presentará su fusión de jazz, música cubana, brasileña y boleros, con ritmos y melodías que van de lo afrocubano a las influencias musicales recopiladas en sus múltiples viajes. Su último trabajo, La Fleur de Cayenne, publicado en 2025, está nominado a los Premios Grammy 2026 como mejor álbum de jazz. Las entradas para el concierto en la sala Garufa pueden adquirirse en su web, www.paquitodrivera.com, y en la taquilla de la sala, en calle Riazor 5, una hora antes del inicio de la actuación.

