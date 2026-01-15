El servicio de teleasistencia en el Concello de A Coruña: 1.790 usuarios y 302 en lista de espera

El Concello cuenta con varios servicios para facilitar la vida de los vecinos. Uno de ellos es la teleasistencia, de la que se encarga Cruz Roja. Se trata de un dispositivo que permite a los usuarios, ante cualquier situación de emergencia y con tan solo apretar un botón, comunicarse con la central, atendida por personal especializado, para dar respuesta a la crisis presentada. Un total de 1.790 personas están recibiendo actualmente este servicio, según los datos facilitados por el Ayuntamiento ante una pregunta del PP. Suelen ser personas que viven solas y cuyas limitaciones físicas y/o psíquicas les dificulten la solicitud de ayuda o aviso a familiares y servicios médicos en caso de urgencia. Sin embargo, este servicio también cuenta con lista de espera. Hay 302 personas pendientes de recibir la teleasistencia.

El servicio incluye funciones como la respuesta inmediata en emergencias, seguimiento mediante llamadas programadas y dispositivos de seguridad como detectores de caídas, gas o humo, que incrementan la seguridad en los hogares de los usuarios.

Ayudas para personas con discapacidad o movilidad reducida

El Concello también ofrece el Bono Taxi para personas con discapacidad o movilidad reducida. Se entregan bonos en papel y de importes de 50 céntimos y 1 y 3 euros. En 2025, un total de 376 personas solicitaron este servicio. Se concedieron 293 bonotaxis y se rechazaron otras 83 por no cumplir los requisitos exigidos. Fuentes municipales aseguran que «todas las personas que cumplen los requisitos son beneficiarias». Así, la cantidad total de la convocatoria se reparte entre las personas que cumplan.

Servicio de comida a domicilio

A Coruña cuenta también con un servicio de comida a domicilio. En 2025, el Concello registró 230 solicitudes para formar parte de esta iniciativa pensada para personas con limitaciones, discapacidad o con algún tipo de deterioro físico o psíquico que les dificulte hacer la compra y preparar la comida diariamente. En la actualidad, 316 personas se están beneficiando de este servicio. El reparto se hace 3 días de la semana. La comida está adaptada para calentar en microondas, y adaptada también a problemas de salud diversos (dieta básica, sintrom o diabética, entre otros.)