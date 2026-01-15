Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casos de salmonelosis en el IES de ElviñaAtasco en el Servicio de Axuda no FogarLugares para ver el eclipse totalCocina vegana en A Coruña
instagramlinkedin

El servicio de teleasistencia en el Concello de A Coruña: 1.790 usuarios y 302 en lista de espera

Se trata de un botón que conecta a la persona que necesita ayuda con la central de Cruz Roja

Una mujer con un medallón de teleasistencia

Una mujer con un medallón de teleasistencia / LOC

Ana Carro

A Coruña

El Concello cuenta con varios servicios para facilitar la vida de los vecinos. Uno de ellos es la teleasistencia, de la que se encarga Cruz Roja. Se trata de un dispositivo que permite a los usuarios, ante cualquier situación de emergencia y con tan solo apretar un botón, comunicarse con la central, atendida por personal especializado, para dar respuesta a la crisis presentada. Un total de 1.790 personas están recibiendo actualmente este servicio, según los datos facilitados por el Ayuntamiento ante una pregunta del PP. Suelen ser personas que viven solas y cuyas limitaciones físicas y/o psíquicas les dificulten la solicitud de ayuda o aviso a familiares y servicios médicos en caso de urgencia. Sin embargo, este servicio también cuenta con lista de espera. Hay 302 personas pendientes de recibir la teleasistencia.

El servicio incluye funciones como la respuesta inmediata en emergencias, seguimiento mediante llamadas programadas y dispositivos de seguridad como detectores de caídas, gas o humo, que incrementan la seguridad en los hogares de los usuarios.

Ayudas para personas con discapacidad o movilidad reducida

El Concello también ofrece el Bono Taxi para personas con discapacidad o movilidad reducida. Se entregan bonos en papel y de importes de 50 céntimos y 1 y 3 euros. En 2025, un total de 376 personas solicitaron este servicio. Se concedieron 293 bonotaxis y se rechazaron otras 83 por no cumplir los requisitos exigidos. Fuentes municipales aseguran que «todas las personas que cumplen los requisitos son beneficiarias». Así, la cantidad total de la convocatoria se reparte entre las personas que cumplan.

Servicio de comida a domicilio

A Coruña cuenta también con un servicio de comida a domicilio. En 2025, el Concello registró 230 solicitudes para formar parte de esta iniciativa pensada para personas con limitaciones, discapacidad o con algún tipo de deterioro físico o psíquico que les dificulte hacer la compra y preparar la comida diariamente. En la actualidad, 316 personas se están beneficiando de este servicio. El reparto se hace 3 días de la semana. La comida está adaptada para calentar en microondas, y adaptada también a problemas de salud diversos (dieta básica, sintrom o diabética, entre otros.)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
  2. El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
  3. Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
  4. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  5. Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
  6. Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
  7. Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
  8. La iniciativa solidaria de una pizzería de A Coruña: 'Les dije a mis socios que teníamos que dar de comer a la gente necesitada en fin de año

El tenis de mesa como 'terapia' frente al párkinson en A Coruña: "Jugar te 'desconecta' de la enfermedad"

El tenis de mesa como 'terapia' frente al párkinson en A Coruña: "Jugar te 'desconecta' de la enfermedad"

Carlota Mosquera: "Aos nenos non se lles fala de xeito honesto do que é a morte"

Carlota Mosquera: "Aos nenos non se lles fala de xeito honesto do que é a morte"

Planta de basuras de A Coruña: irregularidades urbanísticas condicionan su ampliación

Planta de basuras de A Coruña: irregularidades urbanísticas condicionan su ampliación

El servicio de teleasistencia en el Concello de A Coruña: 1.790 usuarios y 302 en lista de espera

El servicio de teleasistencia en el Concello de A Coruña: 1.790 usuarios y 302 en lista de espera

La huelga de médicos obliga a reprogramar 30 cirugías en el Hospital de A Coruña

La huelga de médicos obliga a reprogramar 30 cirugías en el Hospital de A Coruña

El Concello de A Coruña se refuerza por la nueva norma de pisos turísticos, pendiente de centenares de cierres

El Concello de A Coruña se refuerza por la nueva norma de pisos turísticos, pendiente de centenares de cierres

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 15 de enero

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 15 de enero

Atasco en el Servizo de Axuda no Fogar para dependientes de A Coruña: 1.200 personas en espera

Atasco en el Servizo de Axuda no Fogar para dependientes de A Coruña: 1.200 personas en espera
Tracking Pixel Contents