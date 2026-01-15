Suspendido el plan de As Percebeiras: "Un año más para pensar cómo se puede construir"

La solución urbanística para el proyecto inmobiliario de As Percebeiras , cuyo desarrollo está paralizado por el Concello desde diciembre de 2024, se demorará todavía más, ya que PSOE y BNG han votado a favor de suspender las licencias durante un año más. El PP ha votado en contra.

El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, ha explicado que este plazo permitirá "negociar" y "mejorar la ordenación en el ámbito para que pueda aprobarse".

Ha defendido que el Concello "no está a favor de no construir en As Percebeiras", pero se debe hacer de forma correcta. Ha reconocido "la necesidad de vivienda" que hay en A Coruña. Y ha puesto el foco en que este plan tiene "un 40% de vivienda protegida". "Es necesario que se desarrolle", ha destacado, pero cree que hay que dotarse de "mayor seguridad" para avanzar en "el último ámbito que se puede construir en el frente marítimo".

Con la suspensión de las licencias, se inicia "un año más para pensar cómo se puede construir" en la zona. "Es positivo. No es perder un año, seguramente sea ganarlo", ha argumentado Díaz.

El PP, sin embargo, no piensa lo mismo. Miguel Lorenzo ha lamentado esta nueva suspensión porque, en cuanto a vivienda. "no hay oferta y hay muchísima demanda". "Después de 23 años estamos paralizando un proyecto urbanístico. Ha habido más de 5 proyectos y no se ha hecho nada", ha denunciado.

Lorenzo ha criticado que ya se suspendieron las licencias "hace un año" y que en este tiempo el Concello "no fue capaz de traer el nuevo plan". Además, ha acusado al Ayuntamiento de "cargarse el mercado de alquiler" con medidas como la declaración de zona tensionada. En su opinión, para resolver este problema, hay que "hacer más oferta, invitar a pisos vacíos a que salgan al mercado y ejecutar el presupuesto" en actuaciones como la rehabilitación. "Busquen soluciones reales", ha pedido.

Díaz Gallego ha reconocido que A Coruña tiene "un problema de vivienda", pero también ha recordado que la Xunta "solo entregó 40 viviendas públicas" entre 2009 y 2023. Ha defendido, no obstante, la zona de mercado tensionado ya que, según los últimos días, esta es "la única ciudad de Galicia en la que ha bajado el precio de la vivienda". "¿Es enorme? No, pero es un bajada", ha indicado.

La concejal del BNG, Avia Veira, ha manifestado que As Percebeiras "es un espacio estratégico" por lo que no se puede caer "en improvisación o intereses particulares".

Los nacionalistas han votado a favor de la suspensión de licencias porque "está en juego la revisión de un planeamiento que puede condicionar durante décadas el modelo de la ciudad". "No es un capricho. Es una medida de prudencia y responsabilidad institucional", ha aclarado, y ha señalado que hay que tener en cuenta que "el urbanismo debe estar al servicio de interés general, no por la carrera de edificar".

Veira, dirigiéndose al PP, ha asegurado que la construcción de vivienda "no está solucionando el problema" en la ciudad. Ha citado, como ejemplo, las 600 viviendas en Labañou o las 3.600 que se están levantando en Visma, pero a precios bastante elevados. "¿Se está abaratando la vivienda? Absolutamente nada", ha zanjado.