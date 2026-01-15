El tenis de mesa como 'terapia' frente al párkinson en A Coruña: "Jugar te 'desconecta' de la enfermedad"

"Jugar al tenis de mesa te desconecta del párkinson. Es un deporte muy rápido. En milésimas de segundo, tienes que tomar decisiones. El contrario te va a mandar la pelota y tú tienes que pensar si va a la derecha, si va a la izquierda, si va fuerte, si va floja, si va con efecto, si no... Todo eso hace que los reflejos estén activando el cerebro. Tienes que estar totalmente concentrado, lo cual es importante para los pacientes de esta enfermedad, que perdemos la concentración con mucha facilidad. Nosotros no podemos estar haciendo una misma tarea durante mucho tiempo, porque nos desconcentramos y perdemos el interés", explica Kuka García, doble campeona del mundo [en dobles femenino y mixto] de Tenis de Mesa para Personas con Párkinson.

Un deporte que comenzó a practicar "ya en el colegio, como una actividad extraescolar", que abandonó "al empezar la Universidad", retomó tiempo después y volvió a aparcar (al quedarse embarazada) para regresar, definitivamente, "en 2016, dos años antes" de su diagnóstico, "en 2018".

Los primeros síntomas

"Al principio, me pesaban mucho los pies, me costaba muchísimo caminar porque los arrastraba... Pero como tengo una lesión en la espalda y, en aquel momento, estaba trabajando, pensaba: ‘El estrés’. Después, comencé a sufrir un poco de temblor en la mano izquierda, así como a notar cierta inexpresividad en la cara (en las fotos, la gente me decía que siempre salía igual, aunque estuviese sonriendo), cansancio, un poco de falta de equilibrio... Todo esto me llevó a la consulta de la neuróloga, quien me pidió varias pruebas, aunque ya me adelantó que mis síntomas apuntaban a un párkinson de libro, como finalmente se constató", rememora Kuka, quien, con el diagnóstico ya confirmado, se dirigió "directamente" a la Asociación Párkinson Galicia-Coruña, para que le hiciesen "una valoración".

"Me dieron cita enseguida y, en apenas un mes, ya estaba yendo con ellos a logopedia y fisioterapia individual. Posteriormente, cuando tuve ya un horario un poco más flexible, empecé también en ambas terapias grupales, adonde continúo yendo", detalla, antes de apuntar como, «en un primer momento», tras conocer que sufre párkinson, "nadie" le comentó que el tenis de mesa era beneficioso para los afectados por su enfermedad.

Un movimiento deportivo mundial

"Yo seguía jugando y continuaba manteniendo mis reflejos, mi coordinación... Todo eso que, a día de hoy, gracias al tenis de mesa, conservo bastante. Lo que pasa es que, cuando te dicen que tienes algo, ‘don Google’ es muy potente. Entonces, sucedió que, mientras estaba leyendo un artículo médico, apareció una fundación que se había creado, llamada PingPongParkinson, que organizaba campeonatos para personas con párkinson. Intenté ponerme en contacto con alguien, y dio la casualidad de que había un español que había ido a una de esas competiciones. A partir de ahí, fuimos haciendo un grupo cada vez más numeroso, y decidimos que, en 2022, íbamos a acudir al Mundial de PingPongParkinson en Croacia. Fuimos cuatro españoles, y la verdad es que quedé muy sorprendida de la cantidad de gente que había allí. Algunos eran pacientes que estaban muy bien, pero otros se encontraban ya en un grado muy avanzado de la enfermedad. Ver a todas esas personas, cómo se movían... Después, a lo mejor casi no podían andar, pero se levantaban de la silla, llegaban a la mesa y comenzaban a darle a la pelota como si no hubiese un mañana", describe, con elocuencia.

Kuka García, con una pala de tenis de mesa, en el Sporting Club Casino de A Zapateira. / Carlos Pardellas

Tras esa experiencia en la competición de Croacia, de la regresó con varias medallas, Kuka empezó a comentar los beneficios del tenis de mesa para las personas con párkinson con Sandra García, fisioterapeuta de la asociación coruñesa de afectados por esa enfermedad, quien pronto vio "las posibilidades" de esa actividad, "teniendo en cuenta cómo se juega a tenis de mesa y todos los elementos que hay implicados, como el equilibrio, la coordinación o la rapidez de movimientos".

Estudio impulsado por una investigadora gallega

"Al mismo tiempo", García sabía que una "colega gallega", Helena Fernández, estaba llevando a cabo un estudio desde la Universidad de Lleida "para valorar los efectos reales" de esa práctica deportiva "a la hora de mejorar algún síntoma relacionado con la enfermedad de Parkinson".

Las sesiones de tenis de mesa se llevan a cabo los lunes en las instalaciones del Sporting Club Casino de A Zapateira y siempre están supervisadas por un fisioterapeuta de la Asociación Párkinson Galicia-Coruña

"Nos sumamos a ese estudio, lo cual permitió que la muestra fuese mayor, y lo que constatamos (después de los seis meses que, aproximadamente, duró la intervención) es que hay aspectos, como el equilibrio dinámico (el que necesitamos para caminar, movernos y no caernos), que habían mejorado en el conjunto de los participantes en la investigación. Sobre todo, en el grupo de usuarios de A Coruña. Creemos que esto tiene bastante que ver, también, con el hecho de que aquí estaba siempre un fisioterapeuta (en este caso yo) supervisando las sesiones: haciendo el calentamiento, ayudando a la planificación, al estiramiento al final...", indica la fisioterapeuta de Párkinson Galicia-Coruña.

"Adherencia brutal"

"Al margen de esto —continúa Sandra García—, que sería la parte más técnica, por así decirlo, lo que yo vi en aquellas sesiones, desde el primer minuto, fue una adherencia brutal a la actividad. Personas que comenzaron no muy convencidas, desde el inicio se engancharon, literalmente, al tenis de mesa: no faltaban ni a una sola sesión, echaban el resto... Durante el tiempo que duraba el estudio, de hecho, se suponía que los participantes solamente podían entrenar ese día a la semana, para evitar un sesgo. Pues casi los tenía que amenazar para que no fuesen por su cuenta", comenta, entre risas, antes de señalar que, "en esa primera fase", en la que participaron ocho usuarios de Párkinson Galicia-Coruña, no incluyeron, por ejemplo, "a personas que estuviesen teniendo caídas, de manera regular", al parecerles "peligroso" y desconocer "cómo iban a responder".

Usuarios de Párkinson Galicia-Coruña, durante una de las sesiones de tenis de mesa organizadas por la asociación en el Sporting Club Casino de A Zapateira, supervisadas por la fisioterapeuta Sandra García. / Carlos Pardellas

"En una segunda fase, ya fuera del estudio, teníamos una lista de espera para entrar en la actividad brutal. Ahora mismo, contamos con dos grupos diferentes, con un total de 18 integrantes, que acuden a las sesiones de tenis de mesa, todos los lunes, en las instalaciones del Sporting Club Casino de A Zapateira. El primero está integrado por los usuarios que participaron en el estudio, que van de avanzadilla porque ya han adquirido habilidades y técnica por encima de los del segundo grupo, que empezaron más tarde. En este último hemos incluido a algunos pacientes que están operados de cirugía de estimulación subtalámica (lo cual era un criterio de exclusión para el estudio), así como de mayor edad e, incluso, con la enfermedad más avanzada, y lo cierto es que genial. Kuka es la entrenadora, y siempre estamos uno de los fisios de la asociación supervisando las sesiones", resalta, acerca de una actividad que, reivindica, "no se podría llevar a cabo sin la implicación del Sporting Club Casino", que "brinda a Párkinson Galicia-Coruña, de forma totalmente gratuita", la posibilidad de utilizar sus instalaciones, "tanto para las sesiones de tenis de mesa, como para la fisioterapia en piscina".

"Una actividad que engancha"

En ambas actividades participa Susana Amaro, diagnosticada de párkinson "en 2017", quien se incorporó al segundo grupo de tenis de mesa "el pasado mes de junio", y está encantada. "En su momento, quise participar ya en el estudio. De hecho, se lo había comentado a Sandra, pero estoy intervenida de cirugía de estimulación subtalámica y era un criterio de exclusión", indica Susana, quien, con anterioridad, "solo había jugado a tenis de mesa, alguna vez, de pequeña». «Soy bastante torpe. Ya lo era, y ahora más. Me cuesta muchísimo el tema de coordinación", explica, antes de reconocer que, "de momento, al llevar poco tiempo" e ir a las sesiones "solo un día por semana", todavía no nota los beneficios. No obstante, insiste en que "sí es una actividad que engancha". "Ahora que ya empiezo a controlar un poquito, he estado hablando con Kuka sobre la posibilidad de practicar más días a la semana. El problema es que en A Coruña no hay muchos sitios donde hacerlo", lamenta.