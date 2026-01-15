Fin de la tregua de lluvia en A Coruña: vuelven las alertas por temporal costero

A Coruña llega al ecuador del mes de enero con otra alerta naranja --la tercera en lo que va de semana-- por temporal costero este jueves 15 de enero. Atrás queda la tregua de lluvia que este miércoles dejaba una jornada prácticamente sin precipitaciones ni avisos meteorológicos por fenómenos adversos. Hoy el tiempo cambia y va a ser desapacible; el viento, que ya sopla con fuerza desde la madrugada, cobrará gran protagonismo, y además las temperaturas serán invernales, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Meteogalicia también avisa de un empeoramiento del tiempo con la llegada de lluvia, viento y frío.

La previsión del tiempo para hoy en A Coruña sitúa toda la costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra en alerta naranja. Se esperan rachas de viento de 80 km/h y, a partir del mediodía, fuerte oleaje, con olas de hasta 6 metros en el litoral coruñés. La probabilidad de lluvias será alta a lo largo de toda la jornada y los termómetros marcarán 10 grados de mínima y unos 13 ó 14 de máxima. Toca abrigarse y tirar de destreza y precaución para el manejo del paraguas.

¿Hasta cuándo durará esta situación de tiempo desapacible?

Las previsiones que maneja la Aemet mantienen la alerta naranja por fuerte oleaje en la costa de A Coruña durante al menos dos días más, así que tanto mañana viernes día 16 como el sábado 17 el litoral coruñés este aviso por temporal marítimo seguirá activo, aunque ya sin previsión de viento tan fuerte como el que azotará el área coruñesa este jueves. Se mantienen los avisos por olas de consideración y A Coruña seguirá bajo la influencia de borrascas que dejarán chubascos tormentosos no solo hoy sino también el viernes 16. Y para el sábado día 17 también se esperan precipitaciones, aunque no serán ya de tipo tormentoso. Hay que esperar al domingo día 18 para encontrar un día sin lluvias, aunque de nuevo será una tregua de apenas 24 horas, ya que el lunes día 19 los coruñeses volverán a abrir los paraguas y para el martes día 20 la Aemet también prevé chubascos.

Bajan las temperaturas

El viento y la lluvia no serán los únicos protagonistas del tiempo en el área de A Coruña a lo largo de estos próximos días. El invierno se hará notar y el frío irá cobrando fuerza a medida que vayan bajando los termómetros. Y lo harán. Si hoy los termómetros van a moverse entre los 10 y los 14 grados, para mañana viernes la Aemet ya espera mínima de 8 grados y máxima de 12; el sábado la mínima caerá hasta los 6 grados, sin cambios en las máximas. El domingo será un día previsiblemente seco y soleado pero el termómetro seguirá bajando hasta marcar una mínima de solo 3 grados en A Coruña, con máxima de 11 grados. Y para los primeros días de la próxima semana, el lunes y el martes, todavía se esperan temperaturas mínimas muy bajas, de solo 4 grados, en el área coruñesa, con máximas que remontarán apenas algunos grados hasta alcanzar valores de entre 12 y 13 grados. Más información.