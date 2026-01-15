Trasladada al hospital con las costillas rotas tras ser atropellada por un patinete en Os Mallos

Una mujer de 56 años ha sido traslada con las costillas rotas al Hospital HM Modelo de A Coruña tras ser atropellada por un patinete eléctrico en zona peatonal, según indican desde la sala de pantallas. El accidente se registró alrededor de las 17.00 horas en la calle Ramón Cabanillas, en el barrio de Os Mallos. Una ambulancia del 061 se desplazó al lugar para atender a la mujer, que finalmente precisó traslado hospitalario debido a la gravedad de las heridas, ya que el impacto le provocó fracturas en varias costillas.