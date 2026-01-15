Trasladada al hospital con las costillas rotas tras ser atropellada por un patinete en Os Mallos
La mujer, de 56 años, se encontraba en una zona peatonal
Una mujer de 56 años ha sido traslada con las costillas rotas al Hospital HM Modelo de A Coruña tras ser atropellada por un patinete eléctrico en zona peatonal, según indican desde la sala de pantallas. El accidente se registró alrededor de las 17.00 horas en la calle Ramón Cabanillas, en el barrio de Os Mallos. Una ambulancia del 061 se desplazó al lugar para atender a la mujer, que finalmente precisó traslado hospitalario debido a la gravedad de las heridas, ya que el impacto le provocó fracturas en varias costillas.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro