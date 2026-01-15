Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trasladado un ciclista de 80 años tras un accidente con un coche en la plaza de Portugal de A Coruña

Ocurrió pasadas las 11.30 horas

Ambulancia del 061.

Ambulancia del 061. / LOC

Alberto Rivera

A Coruña

El accidente de un turismo con una bicicleta dejó a una persona herida de carácter leve en la mañana de este jueves.

El suceso ocurrió pasadas las 11.30 horas en el cruce de la avenida de la Habana con la calle Virrey Osorio, en el entorno de la plaza de Portugal de A Coruña.

Según relata la Sala de Pantallas de la Policía Local de A Coruña, el herido es el ciclista, un hombre de unos 80 años, que ha tenido que ser trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital HM Modelo.

