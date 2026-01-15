Trasladado un ciclista de 80 años tras un accidente con un coche en la plaza de Portugal de A Coruña
Ocurrió pasadas las 11.30 horas
A Coruña
El accidente de un turismo con una bicicleta dejó a una persona herida de carácter leve en la mañana de este jueves.
El suceso ocurrió pasadas las 11.30 horas en el cruce de la avenida de la Habana con la calle Virrey Osorio, en el entorno de la plaza de Portugal de A Coruña.
Según relata la Sala de Pantallas de la Policía Local de A Coruña, el herido es el ciclista, un hombre de unos 80 años, que ha tenido que ser trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital HM Modelo.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- La iniciativa solidaria de una pizzería de A Coruña: 'Les dije a mis socios que teníamos que dar de comer a la gente necesitada en fin de año