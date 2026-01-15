¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña

El cierre del primer Zara de la historia, situado en Juan Flórez, deja paso a un nuevo proyecto del imperio Inditex en A Coruña. El gigante textil no deja hueco a la nostalgia y ha decidido transformar un espacio situado a pocas calles en una experiencia que va más allá de la compra de ropa.

El próximo 31 de enero, la compañía abrirá Zacaffé. Este nuevo espacio estará situado en el bajo de la tienda de Zara en la calle Compostela, con entrada por plaza de Mina. Inditex busca revitalizar la experiencia de compra física con una ampliación donde la moda y el estilo de vida se dan la mano.

Café de especialidad y bollería

Zacaffé es una cafetería de Zara que empezó a probarse en tiendas de la marca Zara de Dubái, París y Lisboa. En el año 2024 desembarcó en España, en el Zara de Hermosilla en Madrid. El espacio fue desarrollado por Art Recherche et Industrie —la agencia de diseño del artista y creador Ramdane Touhami, el Rey Midas de París—. El de A Coruña será el segundo Zacaffé de todo el territorio nacional.

El espacio de Madrid está gestionado por Waco Coffee, unos especialistas coruñeses en el arte de preparar un buen café que cuenta con su cafetería en el centro de la ciudad, por lo que presumiblemente estarán al frente del nuevo espacio en A Coruña. El buen café estará acompañado también de una oferta de rica bollería y otras bebidas como infusiones o zumos.

Cabe señalar que la cafetería de Madrid tiene entrada por la tienda y un acceso independiente que permite a los clientes ir directamente al espacio gastronómico. Los coruñeses ya han podido disfrutar de algunos corners cafeteros en la planta de arriba de la calle Compostela o recientemente en la de Juan Flórez.