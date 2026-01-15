Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zara cierra su histórica tienda de Juan FlórezGalicia, del diluvio al frío polarLugares para ver el eclipse totalEl mural de A Coruña candidato a mejor del mundo
instagramlinkedin

¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña

El espacio se estrena el 31 de enero en la calle Compostela

Zacaffé en Madrid

Zacaffé en Madrid / Zara

Adrián Lede

El cierre del primer Zara de la historia, situado en Juan Flórez, deja paso a un nuevo proyecto del imperio Inditex en A Coruña. El gigante textil no deja hueco a la nostalgia y ha decidido transformar un espacio situado a pocas calles en una experiencia que va más allá de la compra de ropa.

El próximo 31 de enero, la compañía abrirá Zacaffé. Este nuevo espacio estará situado en el bajo de la tienda de Zara en la calle Compostela, con entrada por plaza de Mina. Inditex busca revitalizar la experiencia de compra física con una ampliación donde la moda y el estilo de vida se dan la mano.

Café de especialidad y bollería

Zacaffé es una cafetería de Zara que empezó a probarse en tiendas de la marca Zara de Dubái, París y Lisboa. En el año 2024 desembarcó en España, en el Zara de Hermosilla en Madrid. El espacio fue desarrollado por Art Recherche et Industrie —la agencia de diseño del artista y creador Ramdane Touhami, el Rey Midas de París—. El de A Coruña será el segundo Zacaffé de todo el territorio nacional.

El espacio de Madrid está gestionado por Waco Coffee, unos especialistas coruñeses en el arte de preparar un buen café que cuenta con su cafetería en el centro de la ciudad, por lo que presumiblemente estarán al frente del nuevo espacio en A Coruña. El buen café estará acompañado también de una oferta de rica bollería y otras bebidas como infusiones o zumos.

Noticias relacionadas y más

Cabe señalar que la cafetería de Madrid tiene entrada por la tienda y un acceso independiente que permite a los clientes ir directamente al espacio gastronómico. Los coruñeses ya han podido disfrutar de algunos corners cafeteros en la planta de arriba de la calle Compostela o recientemente en la de Juan Flórez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
  2. El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
  3. Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
  4. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  5. Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
  6. El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
  7. Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
  8. Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro

La aparición de rocas paraliza la obra de la nueva plaza de O Castrillón

Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela

Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela

¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña

¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña

A Coruña arranca el proceso para elaborar la ordenanza de regulación de vehículos como Uber y Bolt

A Coruña arranca el proceso para elaborar la ordenanza de regulación de vehículos como Uber y Bolt

Ascienden a 17 los positivos y ya hay tres alumnos hospitalizados por el brote de salmonelosis en el Instituto de Elviña

Ascienden a 17 los positivos y ya hay tres alumnos hospitalizados por el brote de salmonelosis en el Instituto de Elviña

Lo que decían los escaparates de las inmobiliarias de A Coruña hace poco tiempo y ahora nos sorprende: "Piso en Monte Alto, 60.000 euros"

Lo que decían los escaparates de las inmobiliarias de A Coruña hace poco tiempo y ahora nos sorprende: "Piso en Monte Alto, 60.000 euros"

Melendi agota entradas en A Coruña y anuncia nueva fecha

Melendi agota entradas en A Coruña y anuncia nueva fecha

Los 4 mejores sitios para ver el eclipse total de 2026 en A Coruña: "No debería perdérselo nadie"

Los 4 mejores sitios para ver el eclipse total de 2026 en A Coruña: "No debería perdérselo nadie"
Tracking Pixel Contents