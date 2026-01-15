Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela
Las 11 empleadas de Juan Flórez serán recolocadas en otros establecimientos | El 31 de enero abre la cafetería Zacaffé en el bajo con entrada por plaza de Mina
El primer Zara de la historia anuncia su cierre después de su reciente reforma llevada a cabo con motivo del 50 aniversario de la firma. Este símbolo de la industria textil ha permanecido abierto al público más de cinco décadas entre los números 64 y 66 de la calle Juan Flórez. Fuentes de la compañía informan de que el establecimiento cerrará el 30 de enero, pero al día siguiente, el 31 de enero, se inaugurará el Zacaffé en la planta baja de la tienda de calle Compostela, en el que espacio que da a plaza de Mina.
La empresa ha comunicado este jueves a la propiedad del inmueble y a las 11 empleadas de la tienda de Juan Flórez que cerrará a final de mes, pero todas ellas serán reubicadas en otras tiendas. Zara mantiene así sus establecimientos en la calle Compostela, en el centro comercial Cuatro Caminos y en Marineda City.
Una historia que empezó en 1975
El 9 de mayo de 1975 Amancio Ortega abrió las puertas de la primera piedra del imperio Inditex, su toma de contacto con el mundo de la moda. Esa tienda se mantuvo en la esquina de Juan Flórez durante más de cinco décadas.
La empresa la reformó el año pasado para estrenar nueva imagen por el 50 aniversario de la firma, lo que incluyó una reforma arquitectónica integral y la inauguración de una cafetería. Fue el colofón perfecto para un establecimiento pequeño que nada tiene que ver con el resto de tiendas de Inditex en todo el mundo, de grandes dimensiones y con muchas novedades tecnológicas.
Zacaffé, la nueva apuesta
El 31 de enero abrirá Zacaffé en el bajo de la tienda de Zara en la calle Compostela, con entrada por plaza de Mina. La cafetería mostrará un "vínculo especial" con la ciudad. Este formato se estrenó en la calle Hermosilla de Madrid y ya llegó a tiendas de China y Japón. Ahora es el turno de A Coruña, que suele ser el campo de pruebas de referencia para Inditex, como ya demostró con iniciativas como El Apartamento o el nuevo concepto de Bershka en Marineda City y que ha servido de ejemplo para otros lugares.
El gigante textil también suele elegir su ciudad de origen para lanzamiento de prendas y algunas novedades.
