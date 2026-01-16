"Ahora trabajas más horas para ganar lo mismo o menos"
En el día que se publica el acuerdo entre Uber y UGT para que la multinacional deje de repartir con autónomos en España y subcontratar a miles de 'riders', los repartidores de A Coruña siguen enfocados en "llegar a fin de mes", luchando contra la precariedad y la incertidumbre laboral
Trabajan con la aplicación abierta casi a diario, recorren la ciudad sobre dos ruedas y, en muchos casos, desconocen los cambios que se negocian en despachos y congresos sindicales. El reciente acuerdo entre Uber y UGT para mejorar la seguridad laboral de los trabajadores subcontratando a los riders autónomos, ha pasado casi desapercibido entre buena parte de los repartidores que operan en A Coruña, donde la precariedad, la incertidumbre y la alta rotación siguen marcando el día a día del sector.
"Yo no sabía nada de ningún acuerdo", reconoce Kevin, repartidor de Uber Eats desde hace poco más de seis meses. "A nosotros no nos han dicho nada. Si hay mejoras, de momento no se notan", añade. Kevin vino desde Venezuela y ahora trabaja como autónomo. El rider conecta varias horas al día y asegura que sus ingresos son inestables. "Hay días buenos, pero otros no llegas ni a 30 euros. Al final dependes mucho de la suerte y de que haya pedidos", explica.
Una situación similar describe Sebastián, que empezó a repartir hace un año. "Entré porque es algo flexible, pero no es tan fácil como parece, hay mucha espera", señala. Sobre el acuerdo con UGT, admite que no se enteró "ni por las noticias ni en ningún lado". "Si sirve para que tengamos más seguridad o mejores condiciones, bienvenido sea, pero ahora mismo seguimos igual", afirma. Considera que la mayoría de repartidores de Uber no se sienten representados por nadie de la multinacional.
"Hablan de seguridad, pero luego sales a repartir con lluvia"
Más crítico se muestra Ahmed, que lleva cuatro años trabajando en plataformas de reparto y ha pasado por varias, actualmente en Uber. "He visto muchos anuncios de cambios y pocas mejoras reales", apunta. "Uber habla de seguridad, pero luego sales a repartir con lluvia como hoy, prisas y presión por los tiempos para que no pongan mala reseña. ¿Qué más da ser autónomo o no? Cada uno va a lo suyo, no hay sensación de equipo ni de empresa, aunque que no sé que prefiero", reconoce. Ahmed asegura que sus ingresos han bajado con el paso del tiempo a causa del aumento de riders en la ciudad y la misma demanda de los consumidores. "Cada día somos más. Antes se ganaba algo más. Ahora haces más horas para ganar lo mismo o menos", lamenta.
Mientras Uber defiende que el acuerdo con UGT es “un primer paso” hacia un sector más justo y sostenible, muchos repartidores continúan ajenos a los movimientos institucionales. En la calle, sobre la moto y con el móvil en la mano, la principal preocupación de Kevin y de muchos repartidores sigue siendo la misma: "llegar bien a fin de mes".
