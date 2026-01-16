Alertan de una estafa en A Coruña en la que ladrones ofrecen desinfección de colchones para robar en casas
Los defraudadores buscan ganarse la confianza de la víctima asegurando que una vez fueron clientes suyos
Una nueva estafa se está estableciendo en A Coruña. Según relatan fuentes conocedoras de la Policía Nacional, en este nuevo tipo de engaño, los ladrones se hacen pasar por una empresa que dice ser de colchones. Estos aseguran a las víctimas que en algún momento fueron clientes suyos.
Tal y como explican, los defraudadores ofrecen una limpieza y desinfección gratis en el colchón y conciertan una cita, a la que acude una persona, generalmente de A Coruña y mujer para ganar la confianza del usuario, y acceder al domicilio. Una vez dentro buscan vender un producto, una máquina o un servicio para desinfección o buscan distraer con cualquier excusa para robar joyas y enseres personales.
Además, para intentar ganarse la confianza del supuesto cliente, los estafadores utilizan un teléfono con prefijo de la misma provincia y buscan también obtener los datos de la víctima para futuras estafas.
Según relatan fuentes conocedoras de la actividad de la Policía Nacional, ya ha habido una denuncia, aunque hay varios casos más reconocidos. Los autores son viejos conocidos de los cuerpos policiales con antecedentes por estafa y falsificación.
