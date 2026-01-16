Cada asociación vecinal podrá optar a un máximo de 20.000 euros para celebrar las fiestas en su barrio

Las asociaciones y entidades vecinales podrán optar a 500.000 euros en subvenciones para celebrar las fiestas en sus barrios. Cada entidad podrá optar a un máximo de 20.000 euros para la organización de los eventos. Solo será necesario ser una asociación vecinal sin ánimo de lucro, con sede en A Coruña, y figurar en el Registro Municipal de Asociaciones de A Coruña (REMAC).

El Concello explica que las ayudas podrán cubrir los gastos corrientes que tengan relación directa con los festejos: cachés, producción de espectáculos, alquiler de material, vigilancia, asesoría, pirotecnia, contratación de personal sanitario, gastos derivados del seguro de responsabilidad civil y derechos de autor, entre otros.

Además, durante las fiestas en los barrios, el Concello pondrá a disposición de las asociaciones material como mesas, sillas y tarimas, siempre que estén disponibles, así como el suministro de baños químicos por parte del IMCE.

Este sistema de ayudas públicas a las asociaciones vecinales para la celebración de sus fiestas se estrenó el pasado año para dar mayor capacidad de autoorganización a las entidades vecinales, manteniendo la colaboración del Concello.