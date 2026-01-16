Los barcos de pesca de A Coruña se desplegarán ante O Parrote para protestar contra las nuevas restricciones europeas

Los pescadores de A Coruña se concentrarán entre las 11.00 y las 12.00 horas de este lunes, con sus embarcaciones, en las aguas próximas a O Parrote, ante la estatua de la Virgen del Carmen, para unirse a las protestas contra las nuevas normas de control pesquero de la Unión Europea. Los representantes de las cofradías gallegas se reunieron este viernes con la Xunta, que respalda sus protestas, para oponerse a una norma que consideran “imposible de cumplir” y que solo servirá para poner sanciones a los profesionales, y este lunes realizarán un paro de protesta, que podría prolongarse si no hay un acuerdo con el Gobierno central.

Este diario no se pudo poner en contacto este viernes con el patrón mayor de la Cofradía coruñesa, pero el presidente del marisqueo a flote, Andrés Cao, confirmó que “en la ría, los del marisqueo a flote vamos a parar”, y que se ha planteado un paro general en la ciudad contra el Reglamento de Control de la Pesca de la Unión Europea, que recoge las restricciones y que incluye exigencias como el registro exacto de las capturas a bordo o los plazos de notificación previa de entrada a puerto. Este viernes por la tarde, la Cofradía coruñesa organizó una reunión de los pescadores de bajura para organizar la concentración del lunes.

Los pescadores se reunirán con el Estado este lunes, y después decidirán si continúan con el amarre otros días en protesta contra las nuevas normas. El patrón mayor de la Cofradía de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, afirmó que la nueva norma europea es el “peor” problema desde “hace muchísimo tiempo”, y que es “difícil de calificar sin entrar en improperios”. “Nadie puede pesar una especie desde el kilo cero ni saber con cuatro horas de antelación cuándo va a llegar a tierra” como se les pide, puso como ejemplo, y “si te pasas de la estimación previa hay que volver a mandar otra con otras horas de antelación”.

El presidente de la federación gallega de cofradías, José Antonio Pérez Sieira, afirmó que los representantes de los pósitos llevan tiempo advirtiendo de "lo que iba a pasar", con escritos a europarlamentarios incluidos. "La norma salió adelante" y "las consecuencias las estamos teniendo ahora", señaló.

Tras reunirse este viernes con los pescadores gallegos, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, afirmó que la aplicación del Reglamento de Control de la Pesca de la Unión Europea “puede suponer riesgos para los pescadores a la hora de trabajar y exposición a sanciones innecesarias”. La norma “resulta desproporcionada y poco realista para embarcaciones pequeñas, con mareas cortas y sin medios técnicos para cumplir” con las exigencias. La Xunta, recordó, presentó en 2024 alegatos formales al Estado, advirtiendo ya de aquella de las “dificultades” que la normativa iba a generar en la flota artesanal y de bajura, pero “no fueron atendidas en su momento”.

La carga burocrática es uno de los problemas que ha denunciado reiteradamente el sector pesquero coruñés, junto con las restricciones de cuotas de capturas. Los muelles coruñeses sufrieron también en estos últimos años las crisis del covid y el aumento de precio de los combustibles, y solo en 2025 la lonja coruñesa consiguió recuperar cifras de facturación semejantes a las registradas en los años anteriores a la pandemia, si bien las descargas siguen en números más bajos. De acuerdo con fuentes de la lonja, el año pasado fue bueno para los pescadores, ya que consiguieron precios relativamente altos durante todo el año.